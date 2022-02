María Pombo tiene el abrigo 'girly' más llamativo para llevar el resto de la temporada

En los últimos días, María Pombo (27 años) ha desvelado en sus redes sociales que prepara nuevos proyectos con Name The Brand, la firma de ropa que lanzó al mercado en noviembre de 2019 y que, desde entonces, ha contado con varias colecciones capsulas. Su última propuesta, según ha mostrado la propia influencer y de acuerdo con lo que se observa en su página web, ya cuenta con un adelanto, ideal para las amantes del rosa y el estilo girly.

Se trata de un abrigo, denominado 'Diamond', con el que María Pombo posó recientemente en su perfil de Instagram. Todavía no está disponible, pero quienes quieran tenerlo en su armario en los próximos días, pueden preordenarlo. Según se específica en la plataforma online de la marca, la pieza llegará el 22 de febrero.

La prenda en cuestión forma parte de una colección que recibirá el nombre de 'Iconic' Es un abrigo de plumas acolchado con cuello subido, cremallera y snaps a tono con elástico en el bajo, que llama la atención por su intenso color fucsia en el exterior. Tiene un valor de 99,95 euros y ha sido confeccionado desde la talla S hasta la XL. María Pombo lo utiliza en su tamaño más pequeño.

La empresaria madrileña, según ha desvelado en sus redes sociales, lo ha combinado con un pantalón negro de piel. Sin embargo, también es perfecto para lucirlo con vaqueros u otras piezas básicas, ya que por su color se convertiría en la prenda estrella y más llamativa del outfit.

Detalles del abrigo 'girly' de María Pombo. Name The Brand

Los numerosos comentarios que ha recibido María Pombo en su Instagram vaticinan que será una pieza exitosa para la marca. Son muchos los que ya le han hecho saber les gusta mucho esta prenda que aporta un estilo femenino a cualquier look. "Necesito esa chaqueta", "Me encanta el color" o "Ideal la chaqueta" son algunos de los mensajes que se leen en la publicación. Su amiga y también influencer, María García de Jaime (25) también ha expresado que le encanta.

Con el fin de que perdure en el armario por mucho tiempo, desde la página de Name The Brand sugieren lavar este abrigo a un máximo de 30 grados en la máquina. No se debe utilizar lejía y el planchado debe hacerse a baja temperatura. En caso de recurrir a la secadora, se debe seguir la misma línea de cuidado.

