Tres alternativas a la chaqueta bomber de Alba Díaz con la que ha causado sensación

Alba Díaz (22) no solo comparte en sus redes sociales sus mejores planes, también muestra sus últimos looks, convirtiendo su perfil de Instagram en uno de los mejores escaparates para conocer las últimas tendencias y moda cómo combinarlas. La hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal (48) ha demostrado tener un gran gusto a la hora de vestir y es capaz de lucir tanto estilismos muy elegantes, como desmuestra cuando acude a fiestas, como casuales y deportivos. Además, ha encontrado el equilibrio perfecto entre grandes firmas de lujo y otras más asequibles.

El último ejemplo está, de hecho, en sus últimas publicaciones en la que Alba ha sorprendido a sus fans con una prenda que, por desgracia para ellos, no le pueden 'copiar' y es que se trata de un modelo vintage que compró en un mercadillo de segunda mano.

Una chaqueta tipo bomber de la firma Pioneer, conocida principalmente por sus productos de tecnología, de corte extragrande con la que ha creado un outfit total blanck de aires ochenteros que ha fascinado a sus seguidores. Al tratarse de una prenda que no ha comprado directamente a la firma, es prácticamente imposible hacerse otra copia del mismo modelo. Sin embargo, en el mercado hay diferentes opciones para seguir inspirándose en Alba Díaz. EL ESTILO propone tres cazadoras para disfrutar del frío con un look a la altura.

Bimba y Lola

Cazadora Bomber Logo-Disturb. Bimba y Lola

Esta cazadora tiene impreso el logo de la firma por toda su superficie. De corte oversize, cuenta con una manga larga amplia y cuello con capucha, por lo que también es perfecta para los días de lluvia. Su precio original es de 325 euros, aunque se encuentra rebajada a 130 euros, de ahí que en estos momentos solo se encuentre disponible en una de sus dos tallas, XS-S.

Volcom

Cazadora Bomber Greenfuzz-Black. Volcom

Siguiendo su estilo deportivo, la firma estadounidense se suma a la tendencia de las bomber con una apuesta muy especial. Esta cazadora es reversible y, por lo tanto, mucho más combinable. Por una de sus caras es de color negro y está decorada en la parte trasera con la frase en inglés "it will haunt you in your sleep. It's the future".

Su otra cara cuenta con un print animal de un llamativo color verde y en la espalda se puede ver una viñeta tipo comic con la misma frase anglosajona. Tiene un coste de 160 euros, pero está rebajada a 112.

The Kooples

Chaqueta Bomber de 'The Kooples'. Zalando

Esta bomber de la firma francesa The Kooples tiene un diseño más minimalista que las dos anteriores. De cuello subido y totalmente negra, cuenta con un original diseño acolchado que le aporta un punto diferenciador. Además, tiene dos amplios bolsillos de tipo parche con solapa en la parte delantera y se ajusta gracias a un elástico a la cintura las muñecas.

Disponible en tallas de la 32 a la 40, se puede adquirir en Zalando y su precio es de 274 euros.

