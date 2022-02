Los pantalones y el top de Zara con el estampado más característico de Carrie Bradshaw

Hace unos días concluía And just like that..., los diez episodios que reunían a las protagonistas de Sexo en Nueva York -a excepción de Kim Cattrall (65 años), que intrepretaba a Samantha Jones- en una renovada temporada de la serie en la que nos enseñaban qué había sido de la vida de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York doce años después de la última película.

La mítica serie de los años 90 no se entiende sin los conceptos de amor, amistad y moda. Sobre todo, moda. Uno de los looks más recordados de Carrie, el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker (55 años), está coronado por un vestido de John Galliano (61) para Christian Dior con el característico estampado de periódico.

Sarah Jessica Parker en el capítulo 17 de 'Sexo en Nueva York' con vestido estampado de Dior.

Muchos de los fans de la serie pensaban que Carrie recuperaría el vestido con el que tuvo una importante conversación con Natasha, exesposa de Mr. Big. en el capítulo 17 de la serie. Y aunque finalmente no fue así, la realidad es que la escritora sí que exhibió la prenda en la primera película de Sexo en Nueva York con vertiginosas sandalias de tacón para una cita con su futuro marido.

Este icónico print llegó de manera masiva a la moda en el año 2000, en el desfile de primavera-verano de la citada casa gala. Sin embargo, los créditos hay que dárselos a quienes lo merezcan. Fue la gran Elsa Shiaparelli, la enemiga de Coco Chanel en la moda, su competencia directa, quien creó el print de periódico al inspirarse en un viaje a Copenhage en los gorros de pescadores que hacían con el papel.

Mar Torres con los pantalones de Zara de estampado de periódico. Redes sociales

Una vez más, Zara ha acercado la moda de la pasarela a la calle, a la gente de a pie. La democratización ha vuelto a cumplir su cometido y, efectivamente, ya existe en el gigante de Inditex varias versiones con prendas del estampado de periódico. La influencer Mar Torres (22) ya ha sucumbido ante una de ellas.

La joven, que acaba de ser contratada por la agencia de Dulceida (32), la más anhelada por las chicas que empiezan en su labor como it girls en redes sociales, ha comprado el pantalón de Zara con el famoso estampado de periódico. Se trata de unos jeans de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Tiene cierre frontal y botones metálicos. Su precio, 29,95 euros.

También existe la versión en top. En realidad es cropped top, con escote recto y hombros descubiertos. Tiene tejido drapeado y cierre lateral con cremallera oculta en la costura. Su precio, 22,95 euros.

[Más información: Zara lanza una colección para novias inspirada en los años 20]

Sigue los temas que te interesan