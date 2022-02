Todo sobre el impresionante vestido naranja de Carrie en el último capítulo de 'And Just Like That'

Este jueves, día 3 de febrero, HBO Max ha emitido el último capítulo de And just like that..., la esperadísima secuela de Sexo en Nueva York que no ha recibido, por cierto, las mejores críticas. Los fans de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes han quedado satisfechos con los diez episodios en los que han podido conocer, 12 años después de la última película -diez años después del último capítulo de la serie- cómo han transcurrido las vidas de sus protagonistas.

El amor -en todas sus vertientes- y la moda están presentes en el famoso serial desde el primero de sus capítulos, emitido allá por 1998, hace casi la friolera de 24 años. Como no podía ser de otra manera, Carrie tenía que coronar esta decena de nuevos episodios con unos vertiginosos zapatos de tacón y con un vestido de esos que hacen historia.

Así como en el capítulo ocho recuperó el increíble Versace de Alta Costura con el que se quedó plantada en la suite del Hôtel Plaza Athénée de París por su amor ruso, Aleksandr Petrovski, en esta ocasión ha impactado al mundo llevando una pieza de Valentino de la que EL ESTILO conoce todos los detalles.

Carrie Bradshaw, el emblemático personaje interpretado por Sarah Jessica Parker (55 años) dice adiós para siempre a Mr. Big, el amor de su vida, con un fantástico vestido en color naranja, que forma parte de la colección Primavera/Verano 2019 de Valentino por Pierpaolo Piccioli (54).

"La alta costura está viva. Carrie Bradshaw está lista para nuevas aventuras en la alta costura de Maison Valentino. Desde Manhattan, pasando por el Bronx hasta todos los distritos intermedios. A todos aquellos en el puente esa hermosa y larga última noche en París. Hubo cientos de manos involucradas en la creación de nuestra primera temporada de And just like that... Levanto una copa y brindo por cada una de las personas que contribuyeron con su tiempo, talento y devoción", comienza relatando SJP en sus redes.

Y concluye: "Y, a nuestra audiencia, que nos dio la bienvenida, pasó tiempo con nosotros y por quien trabajamos duro: vosotros sois la razón por la que nos despertamos todos los días y nos ponemos a trabajar, haciendo todo lo posible para ofrecer una historia y una aventura. Os lo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. El episodio final de la temporada uno está disponible. Salud, à votre santé y una generosidad de amor y afecto. Hasta que nos encontremos de nuevo. Besos, SJ".

