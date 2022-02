Beyoncé presume de las gafas con forma de corazón más ideales: de Valentino y cuestan 500 euros

El próximo mes de abril se cumplirán seis años después que Beyoncé Knowles-Carter (40 años) -para el gran público simplemente Beyoncé- no saca disco propio al mercado. En 2018 vio la luz Everything is love, junto a su marido, Jay-Z (52), donde hubo temas increíbles como Apeshit cuyo vídeo se rodó en el Museo del Louvre.

En 2020, pudimos disfrutar de la obra maestra que fue Black is king, una banda sonora completa para acompañar a la última película de El rey león de Disney. Pero no. El séptimo álbum de estudio de Beyoncé -lo que sus acérrimos seguidores miembros de la BeyHive llaman B7- aún se resiste. Según apuntan algunas voces expertas en el entorno musical de la diva, el disco podría haber sufrido hasta cinco aplazamientos desde el pasado mes de noviembre.

Y aunque lo bueno se hace esperar, ¿por qué tanto? El silencio de Queen Bey en redes sociales hacía sospechar a sus fanáticos, que creían que cuando reapareciese lo haría para bendecirlos con su nueva música.

Pero hasta la fecha, una vez más, nada. Lo último con lo que Bey ha impactado al mundo es con la nueva colección de su firma, Ivy Park, en colaboración una vez más con Adidas y lo ha hecho pensando estratégicamente en uno de los días más importantes para el consumismo de sus compatriotas americanos: el día de San Valentín.

Para coronar su look deportivo de terciopelo en color burdeos con líneas naranjas, Beyoncé se ha colocado unas impresionantes gafas de sol de las que EL ESTILO tiene todos los detalles. Se trata de las heart shaped sunglasses de Valentino que, aunque en apariencia parecen blancos, en realidad son en color marfil, con detalles en gris metalizado.

Gafas heart shaped de Valentino.

Tienen forma de corazón, lo que supone una figura más que apetecible para la próxima primavera-verano -casi recordar que en apenas algo más de un mes dejamos atrás el invierno-. Su precio, según consta en el sitio web oficial de Valentino es de 560 dólares -unos 496 euros-. Maison Valentino fue fundada en Roma en 1960 por Valentino Garavani y, desde entonces, representa elegancia natural, artesanía y savoir-faire de alta costura.

La gracia, la delicadeza y la pura dedicación a la cultura de la moda impregnan la atmósfera vibrante y etérea del atelier en el Palazzo Mignanelli, donde se crean diariamente productos de elegancia atemporal. Desde 2008 y hasta la actualidad, el director creativo de la firma es el italiano Pierpaolo Piccioli (54), quien tomó las riendas de la marca tras la retirada de su fundador.

