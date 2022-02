La dura carta de Claudia, la hija de Raquel Revuelta, recordando a su padre dos años después de su muerte

El 13 de febrero de 2020 será una fecha imposible de olvidar para la familia Jiménez Revuelta. El exmarido de Raquel Revuelta (54 años), el conocido empresario Miguel Ángel Jiménez, fallecía a los 55 años al no poder superar una operación de corazón a la que se sometió en la clínica sevillana Viamed.

El empresario ingresaba para someterse a una intervención en la que se le iba a colocar una válvula, pero finalmente sucedió la tragedia. Un duro mazazo para todo el círculo cercano de este conocido y querido empresario sevillano. Miguel Ángel Jiménez saltó a las páginas de la prensa del corazón por su largo matrimonio de 15 años con la modelo Raquel Revuelta.

Comenzaron a salir en 1992 y su boda fue en septiembre de 1994. La pareja estuvo casada hasta el año 2009 cuando decidieron tomar caminos separados. Durante su relación nacieron sus tres hijos, Claudia, Nicolás y Miguel Ángel. En la actualidad, cuando se cumplen dos años del deceso, su hija Claudia le ha dedicado una dura y emotiva carta a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Ula (@claudiaula)

Una misiva dedicada, según sus propias palabras, al "mejor padre del mundo mundial", en la que escribe que lleva "dos años mandando todos mis besos al cielo".

"No me he pasado por aquí desde hace unos días, y quizás no tendría que escribir esto, ni siquiera sé aún si me gusta hacerlo, pero me sirve de terapia. Escribir siempre me ha resultado más fácil que hablar. Y puede que alguien se sienta identificado y le alivie saber que además de las vidas perfectas que mostramos por estos lares, también son vidas imperfectas, humanas", comienza el escrito Claudia, quien prefiere ser reconocida artísticamente como Claudia Ula.

En ese punto, rememora los mejores momentos vividos junto a su padre y sus charlas diarias: "Todos los días recuerdo cosas bonitas que hacía contigo. Recuerdo cómo íbamos adaptándonos, aceptándonos y acercándonos el uno al otro a medida que iba pasando el tiempo. Las charlas diarias, las llamadas de teléfono de 3 minutos en los trayectos".

Claudia junto a su padre, Miguel Ángel Jiménez.

Claudia nunca olvidará cómo la protegía su padre con esa voz tan suya y su personalidad: "Recuerdo como me calmaba tu voz, y a la vez lo nerviosa que me ponía cuando eras duro conmigo, porque lo necesitaba. Lo que me has enseñado, para que no sufriese en la vida, para que no intentase comprenderla tanto, sino vivirla y ya. Recuerdo cómo quería gustarte, cómo quería que me mirases con la admiración con la que yo te miraba a ti".

Y añade: "Todos todos los días revivo esas cosas bonitas, y recuerdo alguna nueva. Pero es cierto que estos días, justo dos años después, me acuerdo también de 'ese' día, del 13/02/20. De las sensaciones de esa mañana. De preguntarte mil veces el riesgo que tenía esa operación y relajarme otras mil veces con tu respuesta de 'sólo un 2 por ciento'".

"De la despedida, y verte entrando tranquilo a primera vista. De las horas de espera interminables y de todo lo demás que... Doy gracias porque en estos dos años los buenos recuerdos han tapiado el recuerdo de 'ese' día. Porque no sé qué fenómeno será, pero con el tiempo voy entendiéndote más, conociéndote más y queriéndote mucho, mucho más, aunque no estés", remacha.

Claudia es la hija más mediática del matrimonio, pues en 2016 participó en la cuarta edición de La Voz como aspirante del equipo de Melendi (43), aunque no logró superar la fase de batallas. Además, ha seguido los pasos de su madre, trabajando como modelo en las pasarelas de Simof en varias ocasiones.

El hijo menor de Raquel y Miguel Ángel cumplía la mayoría de edad en julio de 2019, un feliz momento que la ex Miss España aprovechaba para mostrarle públicamente su cariño: "Llevo 18 años siendo tu madre, disfrutando de ti y sintiéndome cada año más orgullosa. Felicidades, hijo mío, eres maravillosamente especial. Te quiero".

Larga relación

Miguel Ángel y Raquel en una imagen de archivo.

Raquel Revuelta y Miguel Ángel Jiménez se casaban en 1994 y, desde entonces, llevaron su matrimonio con total discreción. En 2009 se hacía público el divorcio de la modelo y el empresario, que ya llevaban tres meses separados cuando se conoció la noticia.

La exmiss, que siempre ha sido celosa de su intimidad, nunca habló de los motivos de la ruptura, aunque en aquel momento se apuntaba a la distancia como causa principal, pues ella vivía en Sevilla y él en Madrid por motivos de trabajo.

Miguel Ángel, que era licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, desarrolló su carrera profesional en el mundo empresarial. Durante años estuvo vinculado a Mediaset, donde ejerció su labor como director comercial de Publiespaña (su filial publicitaria) y directivo de cuentas en la compañía de Paolo Vasile (69). En la actualidad, Jiménez era directivo de los famosos baños árabes Aire de Sevilla.

[Más información: Muere el exmarido de Raquel Revuelta, Miguel Ángel Jiménez, a los 55 años]

Sigue los temas que te interesan