Primeras palabras de Raquel Revuelta tras la muerte de su exmarido, Miguel Ángel Jiménez

Raquel Revuelta (52 años) ha sufrido una importante pérdida en su vida. Este jueves fallecía Miguel Ángel Jiménez, quien fue durante 15 años marido de la modelo y padre de sus tres hijos.

La maniquí ha atendido a JALEOS y, aunque no desea hacer declaraciones sobre el fallecimiento, asegura que "es un momento complicado" para su familia y pide tranquilidad. Notablemente compungida por la inesperada noticia, la ex Miss España ha evitado hablar de sus hijos, a quienes está apoyando en esta triste situación: "Ahora mismo no puedo decir nada más, espero que lo entendáis", concluye.

El exmarido de Raquel, que el pasado miércoles ingresaba en la clínica Viamed de la capital hispalense para implantarse una válvula en el corazón, fallecía a los 55 años al no poder superar dicha intervención.

De su largo matrimonio con la modelo, entre 1994 y 2009, nacieron tres hijos: Claudia (24), Miguel Ángel (21) y Nicolás (18). La mayor fue, precisamente, quien le acompañó en el momento del ingreso hospitalario. La joven compartió en sus stories de Instagram una fotografía de su padre en el centro médico, acompañándola de una cariñosa frase: "Ahí va mi valiente".

Claudia es la hija más mediática del matrimonio, pues en 2016 participó en la cuarta edición de La Voz como aspirante del equipo de Melendi (41), aunque no logró superar la fase de batallas. Además, ha seguido los pasos de su madre, trabajando como modelo en las pasarelas de Simof en varias ocasiones.

El hijo menor de Raquel y Miguel Ángel cumplía la mayoría de edad el pasado mes de julio, un feliz momento que la ex Miss España aprovechaba para mostrarle públicamente su cariño: "Llevo 18 años siendo tu madre, disfrutando de ti y sintiéndome cada año más orgullosa. Felicidades, hijo mío, eres maravillosamente especial. Te quiero", escribía entonces.

Raquel Revuelta y Miguel Ángel Jiménez se casaban en 1994 y, desde entonces, llevaron su matrimonio con total discreción. En 2009 se hacía público el divorcio de la modelo y el empresario, que ya llevaban tres meses separados cuando se conoció la noticia.

La exmiss, que siempre ha sido celosa de su intimidad, nunca habló de los motivos de la ruptura, aunque en aquel momento se apuntaba a la distancia como causa principal, pues ella vivía en Sevilla y él en Madrid por motivos de trabajo.

Miguel Ángel, que era licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, desarrolló su carrera profesional en el mundo empresarial. Durante años estuvo vinculado a Mediaset, donde ejerció su labor como director comercial de Publiespaña (su filial publicitaria) y directivo de cuentas en la compañía de Paolo Vasile (67). En la actualidad, Jiménez era directivo de los famosos baños árabes Aire de Sevilla.

