El dolor de Amaro y Maruja, padres de Fran Álvarez: él, devastado en el tanatorio; y ella, atendida por el Samur

Los restos mortales de Fran Álvarez llegaban a las 16.12 horas en un coche fúnebre al tanatorio de la M30. A escasos minutos de su llegada, el padre de Fran, Amaro, aparecía en un Ford Mondeo visiblemente afectado. Lo hacía completamente solo, sin la compañía de su mujer Maruja. Con la ayuda de un bastón, el progenitor del camarero no ha sido capaz de verbalizar palabra alguna. En la puerta le recibían varios amigos de la familia. Con uno de ellos, no pudo evitar fundirse en un gran abrazo.

Minutos más tarde, también rota de dolor, llegaba al tanatorio la novia de Fran. Entre sollozos con unas gafas negras que ocultaban su rostro lleno de lágrimas, la joven avanzaba hacia la capilla ardiente arropada por tres amigos de la familia, una de las jóvenes era la trabajadora que encontró el cuerpo de Fran en su domicilio.

La novia de Fran devastada. Gtres

"Maruja, la madre de Fran, no ha llegado. Ni creo que lo haga. Ayer Maruja tuvo que llamar a un Samur porque casi le da un infarto. Ya verás Maruja que poquito va a durar. Es muy buena cordobesa. Amaro y Maruja van a ir detrás de él", comentaba un familiar de Fran. La misma adelantaba a JALEOS que la familia de Álvarez es gente humilde y "que todo lo que han tenido lo han conseguido" con mucho esfuerzo y trabajo. De hecho, la madre tuvo hace años su propia peluquería."Ellos no querían la tele porque ellos vivían de su trabajo. No estaban para dar entrevistas", añadía.

Totalmente derrumbada también salía del tanatorio Elvira, una de las hermanas de Fran. El exmarido de Belén Esteban posee una segunda hermana que se encontraba en casa cuidando de su madre. "La madre está fatal. Está devastada", comentaban amigos de la familia.

El padre de Fran llegando al tantorio. Gtres

Tal y como han informado varios testigos, el sábado vieron a Fran en un bar con su novia. La familia admitía conocer a la joven, con la que hacía su vida desde hace un tiempo.

Varios amigos de la familia se han deshecho en halagos hacia el fallecido. "Tanto la familia como Fran eran gente maravillosa", han comentado. "Yo era el fontanero del bar de los padres de Fran. El muchacho siempre me trató muy bien. De hecho, hace un año, me invitó a un café cuando me vio que pasaba delante del bar", comentaba el trabajador.

Fran Álvarez fallecía este domingo a los 43 años de edad. Entre lágrimas, el periodista Aurelio Manzano daba la fatídica noticia: el camarero había sido encontrado sin vida en su casa en el barrio de La Elipa. Al parecer, el exmarido de Belén Esteban no había acudido este domingo a su lugar de trabajo, el bar de sus padres, así que tras no contactar con él, una empleada del local se acercó al hogar para ver si le ocurría algo. Precisamente fue ella la que se encontró el cuerpo. Un duro varapalo más en la vida de la familia de Fran ya que su madre está delicada de salud y su padre, en los últimos años, había batallado contra el cáncer.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte de Fran. Este martes el cuerpo de Fran será enterrado en el cementerio de la Almudena a las 11 horas.

La muerte de Fran Álvarez era, para muchos, la crónica de una muerte anunciada. Él mismo había confesado que no estaba atravesando un buen momento por no haber superado su adicción al alcohol. De hecho, el ex de Belén Esteban iba a ingresar, de nuevo, la próxima semana, en un centro de desintoxicación. "Tenía muchos altibajos. Estaba muy bien con su nueva pareja y muy feliz, pero de repente se desmadraba dos días", ha asegurado su gran amigo Aurelio Manzano.

[Más información: Primeras imágenes de Belén Esteban tras la muerte de su exmarido Fran Álvarez]