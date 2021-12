María Pombo, las cifras de la 'influencer' que no pasa de moda

27 años, 2,2 millones de seguidores y 3 empresas. Estas tres cifras son un buen resumen del éxito de María Pombo (27 años), que sin haber llegado a la treintena se ha convertido en todo un referente a seguir para una enorme cantidad de personas. Tras dar el salto al mundo 2.0 en 2012, la madrileña no ha hecho más crecer, asentándose en el complicado panorama digital, en el que pese a su juventud es toda una veterana.

Un éxito digno de estudio que según ha explicado a EL ESPAÑOL Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, se debe a su cercanía. "Vende naturalidad. Ha crecido en las redes, ha pasado la adolescencia, la juventud, se ha enamorado, se ha casado, ha tenido un hijo, se ha mudado...". Esto es, según la experta, lo que hacer que el público tenga tanta aceptación hacia María Pombo, pues llega a dar la sensación de que es una vida a la que cualquiera podría acceder. "Puede que su vida parezca un reality pero aunque lo comparta todo, es tan normal que es lo que engancha", sentencia.

Un 'enganche' real pues tal y como se puede comprobar a través de la herramienta SocialBlade en el último año ha ganado más de medio millón de seguidores. Un gran aumento que, en palabras de Pérez, se debe a los grandes acontecimientos que ha vivido y compartido en sus posts. "Perfiles como María crecen cuando hay algo en su vida que es notorio, como el nacimiento de su hijo, las obras de su casa nueva, su boda, el momento que hace pública su enfermedad... Son momentos en los que tiene un gran pico de aumento de seguidores".

Un éxito rotundo que las marcas han sabido apreciar, pues en una época en la que los presupuestos son más ajustados que antes de la pandemia se prefieren "perfiles que den una imagen positiva, de proyectos de futuro", según comentan desde Influgency. Dos cualidades que sin duda Pombo tiene.

No solo en el plano personal, en el que ha formado una familia junto a Pablo Castellano (35), sino también en el profesional. "Que tenga un plan B de vida más allá de Instagram es algo que los seguidores y las marcas perciben como positivo", desvela Arantxa, refiriéndose a las firmas de moda Name The Brand y Tipi Tent y al festival Suavefest, sus tres proyectos empresariales.

Uno de los grandes atractivos de María Pombo es su naturalidad. Gtres

Esto, de acuerdo a la experta, es lo que convierte a María Pombo en una influencer de éxito, hasta el punto que tiene uno de los cachés más altos. "Puede cobrar desde 4.500 a 6.500 euros por post, en esa franja", afirma. Su secreto es proyectar calidad, "sus fotografías no tienen trampa ni cartón, las hace ella con su móvil, da un perfil natural y cercano. María se pone un jersey y lo agota por eso, porque la gente no percibe que sea publicidad, es muy sutil".

