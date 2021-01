Tamara Falcó consigue un millón de seguidores sin ser 'influencer': los motivos reales de su ascenso

Desde que ganó MasterChef Celebrity en 2019, la vida de Tamara Falcó (39 años) ha estado llena de éxitos. Dejó de ser aquella "niña pija" que solo aparecía en revistas y se convirtió en colaboradora de televisión. Además, consiguió proyectos gastronómicos, contratos publicitarios y ahora, un millón de seguidores en Instagram. "¡No puedo creérmelo, ya somos un millón! Muchas gracias a todos por acompañarme en esta aventura, por muchas más juntos", escribió esta misma semana la diseñadora para celebrar su triunfo. ¿Pero a qué se debe su prestigio y popularidad en esta red social?

Según ha explicado a JALEOS Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, la primera razón es su autonomía. "Siempre estuvo vinculada a su madre, Isabel Preysler (69), en cuanto a noticias y publicaciones. Pero ahora ha cogido independencia en todos los aspectos. Tiene novio, ha alquilado un piso y ha conseguido independencia en su propia imagen publicitaria", comenta. Esto, de acuerdo con la experta, es lo que ha permitido que el público acepte a Tamara Falcó mucho más que antes.

La independencia que ha conseguido está ligada al éxito que tuvo en MasterChef Celebrity, un programa con un nivel de exigencia de gran magnitud. Arantxa Pérez dice a este periódico que fue en ese momento cuando la diseñadora consiguió un cambio de percepción por parte de la audiencia. Para la experta, su transformación evidente a nivel físico, también ha hecho que la gente tenga interés en ella. De ahí que sus redes sociales estén creciendo de manera exponencial.

Pero, a pesar a su triunfo en Instagram y al número de followers que ha conseguido, comparable con el de muchas profesionales de las redes, la hermana de Enrique Iglesias (45) no es una influencer. "Tiene un millón de seguidores en Instagram, pero no porque sea un influencer, sino porque es Tamara Falcó y recién nombrada marquesa de Griñón", explica Arantxa a JALEOS. "La gente tiene un interés que no es el propio de una influencer. Muchos de sus seguidores han crecido con ella en el papel couché, no en redes sociales", añade.

Tamara Falcó, en realidad, ha pasado de la vida de las revistas -aunque sigue estando presente en ella- a volcarse en Instagram. De ahí que la experta la defina como una "celebrity que tiene una gran cuenta en redes sociales". Esta denominación es, precisamente, lo que dificulta calcular la cifra que puede ingresar la colaboradora de El Hormiguero por publicación. "Sería irreal establecer la cantidad que gana por post por su caché y lo que arrastra. No solo por estar presente en redes, sino por lo que es ella en sí. Además, no tiene la necesidad de aceptar cualquier colaboración. Debe de tener otras miras de lo que es un patrocinio, completamente diferentes a la de cualquier influencer", asegura Arantxa.

Su éxito en Instagram también se debe a su reconocimiento público. "A finales de 2020 la hija de Isabel Preysler se convirtió en la Tamara más conocida, donde el 72% de la población total sabe de ella", afirma a este periódico Santiago Mollinedo, de la Consultoría de Marketing Personality Media. Arantxa Pérez coincide y explica a JALEOS que el nicho de mercado de la socialité es muy amplio. "La puede seguir una mujer entre 50 y 60 años que está interesada en la prensa del corazón, un seguidor de MasterChef que le guste cocinar o una joven que la ve como alguien aspiracional", comenta.

Y es que, si bien no es considerada una influencer, Tamara Falcó sí influye. "Puede hacer que un vestido que lleve o que muestre en televisión se agote. Pero esto también lo hacía antes de que existieran las redes. Siempre ha influido en las decisiones de compra de muchísima gente", cuenta Arantxa, quien califica de forma positiva el trabajo que está haciendo la diseñadora en Instagram. "Está muy encaminada", asegura.

Tras su participación en MasterChef Celebrity, las publicaciones familiares y de lifestyle fueron mermando para darle paso al contenido publicitario, donde ella ha sido la auténtica protagonista. Desde septiembre de 2019, su cuenta de Instagram ha dado un cambio significativo. Se han incrementado las etiquetas a firmas y las fotografías personales en las que, mediante actividades cotidianas, promociona a diferentes marcas. Tal es el caso de Tous, Nestlé o Sisley. Con esta última, con la que lleva varios años trabajando, grabó un anuncio recientemente.

