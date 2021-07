María Pombo cautiva a las amantes de la moda de los 70 con la nueva colección de su firma, Name The Brand

María Pombo (26 años) presentó este martes la nueva propuesta de una de sus firmas de ropa, Name The Brand. En un bonito evento al que acudieron diferentes influencers y que fue divulgado en múltiples perfiles de Instagram, la joven madrileña dio a conocer las piezas en las que tanto ha trabajado en los últimos meses.

La mujer de Pablo Castellano ha querido mantener la esencia de una moda que sigue dando que hablar por sus estampados psicodélicos y coloridos, sus pantalones campana y su estilo relajado. No obstante, la influencer no ha querido dejar a un lado la época actual y ha incorporado en sus nuevas prendas algunos elementos que en los últimos meses han arrasado en todas las tiendas. La mezcla ha sido perfecta y el resultado más que favorecedor. Así se lo han hecho saber sus seguidoras de Instagram, tanto en su cuenta personal como en el perfil de la marca.

"Por favor, ese look", "Ese estampado, hermoso" o "¡Qué monada de conjunto!" son algunos de los comentarios que ha recibido María Pombo en las últimas horas, tras presumir de uno de los nuevos outfits de su firma. En Name The Brand también se leen mensajes similares. "Ideales", "Brutal" o "¡Qué bonito!" son los halagos con los que los usuarios han descrito a estas piezas.

La colección, que María Pombo y su equipo han denominado The Summer of Love, está formado por un par de conjuntos -que también pueden llevarse por separado-, una blusa y un pantalón que recuerdan a las prendas que se impusieron en la moda de los años 70.

El conjunto más llamativo, formado por un top con mangas abullonadas y pantalón de tiro alto y acampanado de flores, lo llevó la propia María durante el taller que tuvo lugar en la capital, para presentar su trabajo. Por sus detalles y su estampado, se trata de un par de piezas que rememoran la época setentera y que pueden potenciar su esencia si se combina con complementos propios de aquellos años.

María García de Jaime luciendo dos de las nuevas prendas de Name The Brand. Instagram

Las mangas abullonadas también se hacen presente en un blusa en tono rosa, a juego con un short de bolsillos y ajustado a la cintura. La joya de la colección, según lo han hecho saber algunas de las asistentes al evento, es un pantalón tejano, de tiro alto y campana en bajo con abertura lateral exterior y tintado especial a dos colores, que generan un efecto tie-dye. Tiene un precio de 75,95 euros y ya está agotado en la página web. Antes de que Pombo lo mostrara en su reciente evento, ya lo había llevado una de sus amigas, María García de Jaime (25).

Aunque esta pieza podría combinarse con cualquier camiseta o top, Name The Brand propone la mezcla con una blusa, perteneciente a la misma colección, en tejido estructura de algodón, con cuello redondo y detalle de mini volante.

Cada una de estas piezas ha sido confeccionada desde la talla XS hasta la XL y tienen un precio que, a excepción del pantalón catalogado como joya, rondan los 50 y 60 euros.

