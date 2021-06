¡Vuelven los setenta!: Chiara Ferragni y María G. de Jaime ya se han apuntado

En España Baccara llenaba auditorios con su Yes, Sir. I can boogie, el movimiento hippie colonizaba Europa y el new beattle era el coche que todos querían tener. Los años setenta llegaron cargados de frescura y novedad y como no puede ser de otra forma todo ello se reflejó en la moda del momento.

Jane Birkin (74 años), Brigitte Bardot (86), Bianca Jagger (76), todas ellas supieron encarnar el espíritu de esta década tan liberal y sus looks cargados de simbología quedaron para el recuerdo. Los flequillos abiertos de la actriz anglofrancesa y su melena desenfada fueron replicados por infinidad de mujeres, igual que los looks de la esposa de Mick Jagger (77), recordada por llevar un sombrero de grandes dimensiones el día de su enlace con el músico.

Ahora, 50 años después, son las mujeres más influyentes del entorno de la moda quienes han venido para tomarles el relevo. Y es que las tendencias que lucieron por primera vez las icónicas actrices de aquella época están siendo revisitadas por las dueñas de los armarios más fashion.

Sin ir más lejos hace unos días era Sara Carbonero (37) la que rendía homenaje a esta divertida década con un conjunto de punto y estampado de zigzag inspirado en los tradicionales motivos de Missoni. Tanto el cárdigan, como el pantalón acampanado están firmados por Mango y cada uno de ellos tiene un precio de 39, 99 euros. Pero aquí no acabó el tributo de la periodista a estos años, para dar más realismo a la vuelta a los setenta, como calzado escogió unas sandalias de rafia, de imponente tacón ancho decorado con unas alegres margaritas, una flor que se ha convertido en todo un símbolo de la época.

También se ha sumado a la tendencia de los estampados geométricos la vasca Sara Baceiredo (21). Para pasear por las calles de cuento de Menorca la influencer ha escogido un vestido largo en tono crudo y marrón cuyo tejido dibujaba un patrón de elipses. El vestido pertenece a la firma madrileña Nutka Studios y la prescriptora lo complementó con un sombrero de su propia marca de complementos, Lava.

Por su parte, Chiara Ferragni (33), pionera en incorporar las nuevas modas a su vestuario, esta vez se ha decantado por una que lleva ya varias temporadas acompañándonos, el tie-dye. La prescriptora italiana ha lucido un vestido elaborado con un tejido que simula desteñir varios colores pastel, una de las señas de identidad de las tendencias de los años setenta. A la prenda no le falta el toque brillante, tan característico de la influencer, pues sobre el estampado destacan pequeños detalles brillantes.

Pero si hay una creadora de contenido de moda, que refleja fielmente el estilo de esta época es María García de Jaime (25). La mujer de Tomás Páramo (25) sabe combinar con maestría, prendas de última tendencia con un estilo personal minimalista y austero. Quizás por eso cada prenda de tendencia seleccionada por ella cobra más sentido y adquiere un especial protagonismo rodeada de básicos. Hace unos días sorprendía luciendo unos atrevidos pantalones amarillos, con una gran campana y flores naranjas que combinaba con una sencilla camisa blanca.

