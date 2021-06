La falda de Zara que se inspira en Dolce & Gabbana y han agotado las 'influencers'

Acabamos de estrenar el verano y hay una prenda que ha robado el corazón de las amantes de los eternos días de sol. Se trata de una falda de aires mediterráneos que recuerda a las líneas creativas de Dolce & Gabbana. La falda está diseñada con un patrón que se ciñe en la zona de la cinturilla hasta las rodillas y se abre en forma de volante en la zona inferior. Pero lo más especial de esta pieza es el trabajo artesanal que destaca sobre gran parte de ella. Tanto en la parte superior como en la inferior, la falda cuenta con varias grecas elaboradas a base de bordados en color verde. Este original diseño se puede encontrar en las tiendas del buque insignia de Inditex, Zara.



En definitiva, es una falda que tenía todos los números para estar en las wishlist de las prescriptoras de moda más influyentes y muchas de ellas no han podido resistirse al particular encanto de la prenda. Sin embargo, no ha sido la primera prenda de la marca gallega que se ha popularizado entre las creadoras de contenido de moda. Uno de los primeros objetos de deseo de esta temporada fue el bolso acolchado, que primero lanzaron en verde y actualmente está disponible en multitud de colores, después unos zapatos inspirados en Manolo Blahnik, le tomó el testigo.

La propuesta de Zara, con la falda. Zara

Tras ellos han venido muchos más. Pero lo cierto es que esta falda, con un precio de 49,95 euros, es una de las primeras referencias con carácter cien por cien veraniego que ha supuesto un flechazo para las influencers esta temporada. Prueba de ello es que se encuentra agotada en todas las tallas y en la ficha de producto no figura ni el esperanzador coming soon. La única esperanza para conseguirla son las existencias que puedan quedar en tiendas físicas. Y es que era un producto muy atractivo, ya que, tal y como se ha podido ver en algunas cuentas de Instagram dedicadas a crear contenido de moda, admite combinaciones tanto para el día a día, como para la noche.

En la propia web de la marca gallega proponen un look muy inspiracional, que bien podría haber sido extraído de cualquier publicación especializada en moda. La modelo aparece vistiendo la falda y un minúsculo bralette cuajado de encaje. Un look que probablemente no se vea en la calle, pero sirve como inspiración para que cada mujer cree los suyos propios.

Otras dos propuestas con la falda publicadas en redes sociales. Gtres

Sin embargo, la mayoría de usuarias que tienen la fortuna de tener tan cotizada pieza colgada en su armario, ha decidido combinarla de una manera concreta. Aquellas que han decidido compartir sus propuestas en las redes sociales han optado por combinar la pieza con partes de arriba sencillas también en color blanco. Ha sido la opción, por ejemplo, de la influencer Violeta Mangriñan (27), que incluía en su outfit, además, una gran pamela de fibras naturales potenciando esa conexión con los creadores de la mencionada firma italiana.

En esta línea van la mayoría de las propuestas, que deciden todo el protagonismo a la profusión de detalles que incorpora esta pieza tan especial. En cuanto al calzado, también la mayoría de prescriptoras siguen la misma línea y se decantan por sandalias de corte minimalista que no resten protagonismo a la reina del estilismo.

