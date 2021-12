El vestido estrella de María Pombo con el que conseguirás dos tipos de 'look'

María Pombo (27 años) no solo ha triunfado como influencer, sino también como empresaria. En sus negocios figuran dos marcas de ropa que no han hecho más que prosperar y colarse en los armarios de quienes siguen su trabajo. La primera, Tipi Tent, de un corte más relajado y deportivo. La segunda, Name The Brand, en la que sigue una imagen más elegante y llamativa y con la que acaba de lanzar una espectacular pieza que destaca por su versatilidad y por adaptarse a todos los gustos.

La prenda en cuestión es el vestido Viena, confeccionado en terciopelo negro elástico con lúrex dorado y cuyo diseño destaca por su cuello redondo, hombros marcados con hombreras y volumen en la manga con rizo. El modelo también llama la atención por sus aberturas laterales y en la espalda, su entallado desde la cadera y recto en el bajo. Es, en definitiva, una pieza que resalta la figura.

Aunque se trata de un diseño de midi, María Pombo ha demostrado que también puede lucirse corto. Ella, de hecho, lo llevó de esta manera hace unos días en la presentación de la nueva propuesta de Name The Brand. A través de sus stories, la influencer comprobó que gracias a su tejido, la pieza puede llevarse de estilo mini y así, conseguir un look más 'atrevido'.

Para una noche tan especial, María Pombo completó su diseño con una blazer clásica negra y unas sandalias azules con un detalle plata en el tobillo que le dieron el toque de color a su estilismo. No obstante, aquellas que prefieran lucir un estilo más tradicional podrán llevar la prenda en su forma original y con unas sencillas sandalias a juego, tal y como propone la marca en su página web, a través de su modelo.

El vestido Viena de Name The Brand. Name The Brand

El vestido de Name The Brand ha sido confeccionado desde la talla S hasta la XL y desde este jueves 16 de diciembre está disponible para las seguidoras de la empresaria. Tiene un valor de 89,95 euros.

Con el fin de preservar la pieza por más tiempo, la marca sugiere lavarlo a máquina con jabón y/o detergente a no más de 30 grados centígrados. Además, recomiendo no usar lejía o blanqueador ni secadora. En caso de querer plancharlo se deberá hacer a baja temperatura.

