Alessandro Lequio defiende el regreso de Juan Carlos: "Tener un ataúd preparado en Abu Dabi es indigno"

El rey emérito Juan Carlos I (84 años) anunciaba este pasado lunes 7 de marzo de 2022, a través de una carta dirigida a su hijo, Felipe VI (54), su decisión de continuar viviendo en Abu Dabi, pero "volveré con frecuencia a España".

En esa línea, Juan Carlos I ha asegurado que en Abu Dabi ha encontrado "tranquilidad", pero tiene intención de viajar a España con regularidad porque "siempre la llevo en el corazón". Según el emérito, el objetivo de estos viajes no es otro que el de "visitar a la familia y amigos".

En la misiva, el marido de la reina Sofía (83) ha indicado, además, que le gustaría "culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido". Horas después de su escrito, que ha revolucionado los medios de comunicación, Juan Carlos ha encontrado un gran apoyo en la figura del italiano Alessandro Lequio (61).

Lequio, sobrino nieto del Rey emérito, ha expresado su parecer en un post en Instagram, al tiempo que ha deslizado los posibles motivos de los viajes "con frecuencia" de Juan Carlos a España, y no una estadía más larga.

"Lo primero que me vino a la cabeza fue que va a estar en España menos de seis meses al año, con lo cual no va a tener ninguna obligación con Hacienda. Al no tener ingresos en España, no va a volver a pagar un solo euro", ha comenzado su publicación.

Y añade, destacando la gran figura de Juan Carlos en la democracia y la "falta de generosidad" que se ha demostrado con la persona de Su Majestad: "La carta, aunque ha sido retocada, refleja la forma de pensar que tiene el rey Juan Carlos, y en el fondo está reflejando la famosa frase de Fernando Fernán Gómez cuando dijo 'a la mierda'. En todo esto, lo que veo es una tremenda falta de generosidad hacia la persona que fue fundamental en el desarrollo democrático de España".

En palabras de Alessandro, se viven días de crispación y linchamiento social, tan impropios de la época de la Transición española: "El linchamiento social que se impone hoy en día no tiene nada que ver con el espíritu democrático de la Transición, donde se buscaba el acercamiento de todos y la reconciliación".

El padre del malogrado Álex Lequio defiende que, pese a sus desplazamientos puntuales a su casa, España, Juan Carlos está condenado a un destierro "inaceptable".

"Por mucho que venga, el Rey sigue soportando una pena de destierro inaceptable en el mundo actual. El rey Juan Carlos no se fue al exilio, fue desterrado, y eso es una aberración democrática. Todos le deseamos muchos años de vida… pero a partir de determinadas edades hay que tenerlo todo previsto, y tener un ataúd preparado en Abu Dabi me parece una indignidad histórica", ha concluido su escrito.

La residencia de Juan Carlos en España

En su carta de este pasado lunes, Juan Carlos apunta que "tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".

Además, el monarca asegura que es "consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada", algo que asegura lamentar "sinceramente". Hace alusión a su"contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España", algo por lo que dice sentir un "legítimo orgullo", aunque reconoce que para alcanzar tales metas también fue necesario "el esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles".

