Ana Obregón y su exnuera, Carolina Monje: por qué no la nombró en su entrevista y cómo es su relación actual

El pasado lunes 21 de febrero de 2022, Ana García Obregón (66 años) concedió su entrevista más dura, valiente y desgarradora en el programa de Bertín Osborne (67), Mi casa es la tuya. La primera en televisión después de la muerte de su hijo, Álex Lequio, en mayo de 2020, tras dos años luchando contra el cáncer.

Un trágico y conmovedor testimonio el de la actriz y presentadora que emocionó, hasta el extremo, al presentador y a la millonaria audiencia que vio la charla. "Me perdono la vida todos los días. Es injusto que yo esté aquí y mi hijo no", fue una de las declaraciones más impactantes de Ana Obregón. Pero no fue la única.

La actriz explicó, con gran precisión y dolor, la travesía por la que pasó su hijo tras detectarle el sarcoma de Ewing; su estadía en Nueva York y, posteriormente, en Barcelona. García Obregón habló, también, de los apoyos y pilares a los que se aferró en los peores momentos de su hijo. Destacó, sobremanera, la figura de Alessandro Lequio (61), amén de la de su familia y hermanas.

No obstante, sorprendió que Ana Obregón no nombrara en ningún momento de su relato a la que fue pareja sentimental de su hijo, Carolina Monje (28). En el peor trance de Álex, su madre y Carolina se dieron la mano y estuvieron unidas hasta el fatal desenlace. EL ESPAÑOL ha podido conocer, a través de una fuente de total solvencia, por qué Obregón no hizo mención alguna a Monje.

"Que nadie piense que no se hablan o que no hay buena relación, porque para nada es así. Su relación es buena y se escriben de vez en cuando. Después de lo que vivieron, no es para menos", explica quien bien lo sabe. Y se aclara, sin género de duda, que fue Carolina quien pidió hace tiempo que, en la medida de lo posible, no se hiciera mención de su nombre en los medios.

"Carolina supo adaptarse cuando conoció a Álex, pero nunca le gustó ni le interesó la prensa. No quiere salir ni beneficiarse de nada. Es una curranta que está sacando adelante su firma con su talento y esfuerzo. Ana entendió la situación y siempre ha querido mantenerla a un lado, respetando su decisión", detalla el informante consultado.

Es cierto que el tiempo pasa y que la vida sigue, pero el cariño y afecto que se profesan continúan intactos: "Han pasado dos años y Carolina es normal que tenga otra vida e intente pasar página. No sabes lo mal que lo pasó. Tenían un futuro planeado". El proceso de recuperación de Monje tampoco ha sido fácil: "Cuando se viven situaciones tan duras, sobreponerse no es de hoy para mañana, pero ella está bien rodeada y poco a poco está levantándose. Es joven y tiene una vida por delante".

Los proyectos de Monje

Carolina Monje en una imagen de sus redes sociales.

La diseñadora Carolina Monje puso en marcha su firma de moda propia el 27 de marzo de 2020, apenas mes y medio antes de la muerte de Álex Lequio. La joven catalana se ha refugiado en este tiempo en sus amigos y los viajes, pero sobre todo en el trabajo, pues su tienda de ropa siempre fue uno de sus sueños, una meta que pudo cumplir a tiempo para que su mayor apoyo, Aless, como se lo conoce en la intimidad, fuera testigo de ello.

Durante este periodo, Carolina ha lanzado diferentes colecciones de inspiración bohemia y estilosa, pero en diciembre de 2021 se enfrentó a su mayor reto. Monje decidió reinventar su firma de moda creando un catálogo de lujo diseñado completamente por ella y cuya fabricación se ha llevado a cabo de forma sostenible en talleres de Barcelona, su ciudad natal y sede de su firma tras mudarse desde Madrid, donde vivía con Álex y su perro en común, Boby Puchum.

De hecho, ese vínculo con el que fue el amor de su vida sigue aún muy presente. Álex, con su personalidad positiva y su apuesta siempre por el emprendimiento, fue uno de los impulsos de Carolina para arriesgarse a dar el paso en el complicado mundo de la moda.

Y Lequio lo hizo no solo con su apoyo personal como novio, sino también como líder de la agencia Polar Marketing. Tras el fallecimiento de Álex, la empresa ha continuado con su legado y, por supuesto, entre su cartera de clientes no falta la firma de moda de Carola Monje.

Las confesiones de Ana Obregón

"Cuando pierdes un hijo no entiendes el infinito. Sientes el dolor y el amor infinito. Es una contradicción", comenzaba la entrevista Ana Obregón en Telecinco el pasado lunes. La actriz aseguró que Álex Lequio fue un héroe, valiente y luchador, que hasta en sus peores días no perdió su inolvidable sonrisa.

Álex Lequio libró su batalla entre Madrid, Nueva York y Barcelona, donde fue tratado por los mejores expertos y bajo la incansable protección de sus progenitores.

"Siempre me quería tener cerca, porque le daba seguridad", ha desvelado Ana rota de dolor. "¡Cómo sufrió", añadió la artista, pidiéndole perdón a su hijo por no poder contener las lágrimas. "Si estás enfadado conmigo por verme llorar, lo siento Álex", pronunció en medio de un emotivo abrazo con Bertín.

Ana y Alessandro despidieron a Álex el 13 de mayo de 2020. Ese día, cuando el joven ya estaba sedado, se quedaron junto a él, vigilando sus últimos suspiros. "A un lado estuvo su padre y al otro yo. Y se fue. Y yo me fui con él", expresó la actriz, derrumbada. "Fue valiente hasta el final. Yo me quedé abrazada a él mucho tiempo y su padre, ahí conmigo", comentó al recordar el peor día de su vida.

Tras la muerte de Álex, Ana Obregón se refugió en su casa. Estuvo seis meses encerrada en su habitación, sin poder levantarse ni hablar: "El mundo se para. Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo".

"Yo me perdono la vida todos los días. Es injusto que yo esté aquí y mi hijo no", ha confesado la actriz, quien ha logrado sobrellevar el dolor gracias al cariño de tanta gente, a su paulatino regreso a la rutina y a su intenso estudio sobre la muerte. "Entender la muerte para entender la vida, me ha ayudado un poquito", reveló.

