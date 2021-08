Bertín Osborne, molesto, confiesa no haber visto la entrevista de Fabiola hablando de su separación

Siete meses después de anunciar su divorcio de Bertín Osborne (66 años), Fabiola Martínez (48) se sentaba en el plató de Viernes Deluxe para hablar por primera vez del fin de su matrimonio. Entonces, confesó que tomó la decisión porque había dejado de ser ella y estaba cansada de estar a la sombra del artista. Reveló que había perdido la ilusión y que no tenía ambiciones propias en los últimos tiempos, no se reconocía cuando se miraba al espejo. Eso, unido a las discusiones de la pareja, a pesar de lo enamorados que estuvieron, hicieron que ambos tomaran la decisión que les ha separdo.

Estas fueron unas muy comentadas declaraciones que, un mes después, Bertín confiesa no haber visto. Así, a pesar de que no pudo evitar un expresivo "¡Qué huevos tiene!" cuando se enteró de que su exmujer hablaría de su separación en televisión, el artista prefiere no explicar por qué ha preferido no enterarse de todo lo que Fabiola contó en su primera entrevista en el Deluxe.

Una imagen de archivo en la que Fabiola Martínez acompaña a Bertín Osborne a recoger un premio. Gtres

El madrileño dejó así en el aire la confirmación sobre si le molestaron las sinceras confesiones de la venezolana. Esta vez, también evitó apoyarla públicamente, como ha hecho en numerosas ocasiones.

Cambiando su sonrisa por un gesto de enfado y molestia, ha asegurado tajante que "no voy a hablar más del tema. Me voy", Bertín ha dejado claro que no va a pronunciarse respecto a la que fuera su mujer, ni tampoco sobre su hija Eugenia (35), que recientemente anunciaba su separación de Juan Melgarejo, tras diez años de matrimonio y tres hijos en común.

Horas después y visiblemente más tranquilo, el cantante conquistó al público de San Sebastián de los Reyes con un concierto con motivo de las fiestas de la localidad en el que el cantante hizo un repaso por algunos de sus temas más conocidos y cantados por varias generaciones.

Era el pasado mes de enero cuando Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaban vía comunicado su sorprendente separación después de 20 años de amor, asegurando que a pesar de emprender caminos diferentes, continuarían unidos en la amistad por los dos hijos que tienen en común, Kike (14) y Carlos (12).

Una imagen de la pareja en septiembre de 2017. Gtres

La información llegaba al espacio de Telecinco hace unos días por parte de José Antonio Avilés (23). Sin embargo, según explicaron a lo largo de la tarde del 17 de enero, no quisieron desvelarlo hasta que la pareja confirmara públicamente su separación. Ese domingo, para aclarar las dudas, el presentador de Mi casa es la tuya decidió enviar un comunicado explicando los motivos.

De acuerdo con las palabras de Bertín, decidieron poner fin a su matrimonio por problemas de convivencia. "No hay terceras personas", aseguró el presentador para zanjar todo tipo de rumores. "Mi manera de ser y mi personalidad han sido determinante en esta separación", comentó entonces el artista, quien también pidió que se eviten las especulaciones.

En este comunicado el presentador no solo quiso explicar el motivo de su ruptura, sino que también aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a Fabiola, a quien ha calificado como una "persona maravillosa, estupenda mujer y madre única".

