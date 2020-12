Bertín Osborne y la reacción de su padre a la lona de Laporta: "Podría haber buscado otra casa"

La campaña del expresidente del Barcelona, Joan Laporta, uno de los aspirantes a presidir el club azulgrana a partir del 24 de enero, aterrizó este martes en Madrid, con la colocación de una gigantesca pancarta con su lema electoral a 100 metros de distancia del estadio Santiago Bernabéu. Y, como era de espera, vino con polémica. Aunque quizás nadie se esperaba que Bertín Osborne fuera a estar relacionado con ella.

Se trata de una lona de cincuenta metros de altura, 20 de ancho y mil metros cuadrados, sobre fondo rojo, ubicada en el lateral de un bloque de pisos. En la misma se ve una imagen de Laporta con el lema de su campaña: "Laporta president, estimem al Barça" y el mensaje en español: "Ganas de volver a veros". La lona se ha instalado en un edificio situado en la esquina del Paseo de la Habana con la calle Santiago Bernabéu, a poca distancia del estadio madridista.

Lo curioso también es que en el vecindario vive el padre de Bertín Osborne. El presentador, que por otro lado es amigo cercano de Laporta, habló al respecto en El Transistor de Onda Cero: "Ha sido un despelote cuando he visto la foto....he dicho, ¡pero si es la casa de mi padre!", contó en el programa de racio.

Además, Bertín Osborne reveló que habló con Laporta tras ver la pancarta y bromeó con él por el 'enfado' de su padre: "Laporta es amigo mío y nada más verlo le he llamado...me ha dicho que tenían el ok de 2/3 de los propietarios....y le he dicho, seguro que el de mi padre no lo tiene, es socio del Madrid", dijo.

Reacción de su padre

"Mi padre me ha dicho, 'hijo mío, como es amigo, dile que podría haber buscado otra casa", dijo sobre la reacción de su padre. "Florentino se lo habrá tomado bien, porque tiene buen humor. Además se llevan bien", bromeó también al respecto.

La pancarta está previsto que permanezca alrededor de la fachada del edificio elegido, que está a tan solo 150 metros del Santuago Bernabéu, el coliseo del eterno rival azulgrana. Es decir, los vecinos, entre ellos el padre de Bertín Osborne, deberán acostumbrarse a ver por unas semanas el rostro del candidato a la presidencia del Barça.

Bertín Osborne también habló de otras cuestiones futbolísticas en el programa que presenta José Ramón de la Morena. Como por ejemplo Guardiola: "Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol, él lo hizo muy bien, pero ahora todos quieren jugar igual", dijo para después añadir que ahora los partidos son un aburrimiento: "Para ver un partido divertido, madre mía... hoy es un sufrimiento", afirmó.

