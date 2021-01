Primeras palabras de Fabiola Martínez tras su ruptura con Bertín Osborne

Bertín Osborne (66 años) y Fabiola Martínez (48) han puesto fin a su historia de amor después de 20 años. Con dos hijos en común, el matrimonio ha decidido separarse por "problemas en la convivencia" como ha explicado el presentador en un comunicado. "Mi manera de ser y mi personalidad han sido determinante en esta separación", ha sentenciado, dejando claro que no hay terceras personas y que la que hasta ahora ha sido su mujer es una "persona maravillosa".

JALEOS se ha puesto en contacto con la venezolana para conocer su versión de los hechos. "No hay mucho más que añadir al comunicado. Una decisión como esta no es fácil, pero estamos tranquilos. Yo estoy bien y los niños también. Ambos lo hemos intentado, pero no ha podido ser", ha dicho en exclusiva a este medio.

Además, ha querido agradecer a los medios de comunicación "el cariño y el respeto" que están teniendo hacia ellos en relación con esta noticia.

La separación de Bertín y Fabiola ha sorprendido a todos, ya que la pareja era una de las más estables del panorama social. Hasta ahora habían logrado superar numerosas dificultades y ambos siempre habían luchado por su relación. Se casaron en 2006 en Sevilla y tan sólo un año después llegaba su primer hijo, Kike (13), que padece una parálisis cerebral a consecuencia de una listeria. En 2008 nació Carlos (12) el segundo hijo de la ya expareja.

Bertín Osborne, Fabiola Martínez y Kike en un montaje de Jaleos. Gtres

Los dos menores son su prioridad y por eso, como ha expresado Bertín, siempre va a haber respeto entre él y Fabiola. Precisamente una de las últimas noticias que se conocía antes de que saltara la ruptura era la lucha del ya matrimonio roto contra la ley Celaá, que pretende "traspasar a los alumnos con discapacidad a colegios ordinarios".

Conscientes de la situación de Kike siempre se han desvivido por atenderle y cubrir sus necesidades, llegando a crear una fundación que lleva el nombre del cantante para ayudar a otros padres en su misma situación. A su delicado estado hay que sumar que en octubre de 2020 Kike contrajo coronavirus, enfermedad que logró superar como todo "un campeón" como explicó su madre.

Comunicado íntegro de Bertín Osborne:

Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo.

No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades.

Fabiola y Bertín en los premios Radiolé en octubre de 2020. Gtres

Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión.

De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única.

Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito.

Os ruego, también, que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema. Para mí es muy doloroso por cuanto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto.

