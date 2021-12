El hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, positivo en Covid: la complicada Navidad de la familia

Ana María Aldón (44 años) ha compartido en sus redes sociales estos días las dudas que tenía por si no podrían llegar a celebrar la Nochebuena en familia, pues desconocía si podría haber algún positivo por Covid en su núcleo familia. Finalmente, este domingo, la mujer de José Ortega Cano (68) ha desvelado la incógnita.

La esposa del torero ha entrado en directo en Viva la vida y ha explicado que su hijo, José María, ha dado positivo en Covid: "Mi niño empezó con fiebre y malestar, nos fuimos al hospital a hacernos unas PCR... al niño le han dado el resultado hace una hora y es positivo. Nos hemos hecho la prueba todos, todos hemos dado negativo, pero el niño positivo".

José Ortega Cano y Ana María Aldón viven las navidades aislados debido al positivo en Covid de su hijo. Redes sociales

Una noticia que ha entristecido bastante a la colaboradora de televisión porque el año pasado tampoco pudo celebrar la Navidad -como la mayoría de españoles- y este año ha ocurrido este imprevisto que no esperaba y por el que no ha podido sentirse arropada en la gran cena del 24 de diciembre. Sin embargo, Ana María Aldón ha querido mostrar su faceta más positiva y humorística y se ha mostrado de lo más esperanzada por que pasen estos días cuanto antes y todo quede en nada. Del mismo modo, Aldón ha asegurado que hay que sonreír para no pensar solamente en lo malo. Por lo tanto, la mujer del torero se mantiene confinada y aislada en su habitación, pese a que la prueba le dio negativa, aunque debe cuidar de su pequeño José María, de 8 años de edad, que sí está contagiado.

El complicado momento de Ortega

A pesar de que hayan pasado 15 años de la muerte de Rocío Jurado, parece que la artista está más viva que nunca porque es protagonista de la mayoría de los programas de televisión del momento. La cantante, que pasó sus últimos años de vida luchando contra el cáncer con el que finalmente no pudo, está más viva que nunca por el relato de su hija, Rocío Carrasco (44), en televisión.

Una de las informaciones que se ha analizado mucho estos días en los medios de comunicación es el gasto que tuvo Rocío Jurado en Houston cuando se trataba de su cáncer. Una cantidad de dinero muy importante de la que quedaron deudas, en concreto una de la que se hizo cargo Rocío Carrasco tras fallecer su madre y que saldó con parte del dinero que consiguió después de vender la casa de La Moraleja.

Ortega Cano cumple 68 años reviviendo su pasado JALEOS

Esta información señala a Ortega Cano -del que se ha dicho que no quiso hacerse cargo de los gastos-. El diestro, sin embargo, se muestra cansado de que su nombre suene en los programas de televisión en sentido negativo y por eso ha decidido mantenerse callado todo este tiempo.

Tal es la indignación del diestro, que a las preguntas de los reporteros de Europa Press ha respondido con un portazo al escuchar que hablaban de las especulaciones que apuntan a que él no ayudó económicamente en la enfermedad de la cantante y que esa puede ser la causa de que Rocío Carrasco esté enfadada con él.

