José Ortega Cano reaparece y aclara cuál es su estado de salud tras las preocupantes palabras de su mujer

Hace unos días, José Ortega Cano (67 años) fue testigo de cómo su mujer, Ana María Aldón (42), confesaba en el programa Viva la vida, donde colabora, la honda preocupación que le producía su estado de salud. Ante la mirada preocupada de Toñi Moreno (48), la gaditana relataba el infierno de verano que está viviendo por los reveses que la vida le está dando en lo que a maltrecha salud se refiere.

Al delicado estado de salud de su marido, se le suma el de su madre. A partir de aquí, mucha es la tinta que se ha vertido especulando sobre las operaciones a las que tendrá que someterse el torero en septiembre, a la vuelta de sus vacaciones en Cádiz. "En la última revisión que tuvimos estaba todo muy bien", aseguró Aldón. Pero más allá del stent que le pusieron al diestro, hay algo más de lo que ahora tienen que estar muy pendientes y no se sabe si supondrá un nuevo paso por quirófano.

José Ortega Cano dando un paseo en bicicleta durante sus vacaciones en Cádiz. Gtres

Ana María Aldón recordaba que José Ortega Cano tiene un problema en una válvula desde hace mucho tiempo. Sin dar más detalles, la colaboradora comentó que "sobre eso hay que ir a revisión después del verano para ver qué tal va". En esa línea, remataba la diseñadora: "No he pasado bien la noche, apenas he dormido". El viudo de Rocío Jurado, que se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descanso en Costa Ballena, ha querido salir al paso sobre dichas informaciones.

Con una sola y contundente frase, y un gesto, ha tirado por tierra el alarmismo y la preocupación. "Estoy fuerte", ha asegurado Ortega Cano mientras se dirigía a un supermercado para hacer la compra junto a su mujer. El diestro también ha aclarado que, a pesar de estar de vacaciones, no descuida su forma física. "Hago mucho ejercicio por las mañanas corriendo en la playa. Me viene muy bien", ha detallado con mucho ánimo y humor, demostrando, una vez más, que torear se le da tan bien fuera como dentro de la plaza.

Ortega Cano, sobre su estado de salud: "Estoy fuerte"

Su último ingreso y operación

Fue el pasado 15 de junio cuando Ortega Cano ingresaba en el hospital a primera hora de la mañana para ser intervenido. Se trataba de una operación de urgencia. La intervención consistió en la introducción de un catéter a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón para diagnosticar si padecía alguna enfermedad cardíaca, como se temen los médicos, tras las pruebas que se realizó el diestro en las semanas previas a junio.

Ana María Aldón y Ortega Cano en una imagen de archivo. Gtres

Daba la noticia de esta operación su mujer, Ana María Aldón. Después de una temporada encontrándose mal y tras someterse a diferentes pruebas médicas, José Ortega Cano estaba a punto de entrar en quirófano para someterse a un cateterismo después de que los cardiólogos viesen algo que no les "gustaba demasiado" en el tac coronario que se hizo recientemente. "Hace unos días, le realizaron un tac coronario y no es muy favorable. Nos han dado el resultado esta semana y no es favorable. Han encontrado algo y hay que operar. Se opera la semana que viene", detalló Ana María. La mujer del torero confesaba entonces estar muy intranquila por este nuevo bache en el maltrecho estado de salud de su marido: "Estoy preocupada. Le van a hacer un cateterismo, pero no sé que ha pasado... Cuando vean el daño que hay... No sé lo que ha podido ocurrir, él es muy callado, no da preocupación".

