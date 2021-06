La tristeza de José Fernando en el psiquiátrico: recibe una discreta y especial visita en su peor momento

José Fernando (29 años) vive un momento familiar y personal muy triste tras conocer que tendrá que pasar un año más en el centro psiquiátrico de San Juan de Dios en el que permanece interno desde 2017. Con esta difícil circunstancia, Michu y su hija Rocío han viajado hasta Madrid para intentar animar al hijo de José Ortega Cano (67), con el que han celebrado su cumpleaños con unos días de retraso.

Intentando ser discreta con el complicado momento que vive, Michu no quiso dar detalles sobre cómo lo está viviendo, aunque existen voces que apuntan que podría ofrecer una exclusiva con la que poder reponerse económicamente. Este último punto no sería del agrado de su cuñada Gloria Camila (25), pero lo cierto es que en la actualidad la relación entre la novia de José Fernando y su familia política parece pasar por un momento tranquilo.

Michu y su hija, Rocío, visitando a José Fernando en el centro psiquiátrico. Europa Press

Michu ha asegurado ante los reporteros que la celebración de cumpleaños tardía junto a su pareja y su hija había ido "muy bien" y ha desvelado que lo único que le pide a la vida en estos momentos es "salud" ya que para ella es lo más importante. Ante la insistencia de la prensa por conocer de primera mano el momento por el que está atravesando, la novia de José Fernando ha dejado claro que no va a hacer declaraciones: "Nada que decir, muchas gracias", aunque sí desvela cómo afronta este aumento de un año en la condena de su pareja: "Como hasta ahora lo he hecho".

José Fernando recibe la visita de Michu y su hija Rocío

La joven ha querido mostrarse muy discreta en todo momento y solo ha confesado que está "todo bien" con Gloria Camila y José Ortega Cano -por el que admite estar preocupada tras su reciente operación de corazón-. En este sentido, Michu prefiere no pronunciarse ni sobre la polémica protagonizada por la hermana del diestro, Conchi, y la mujer de éste, Ana María Aldón, ni sobre las desgarradoras declaraciones de Rocío Carrasco en su serie documental. "No te puedo dar declaraciones, después me riñen", confesaba al nombrarle a la hermana mayor de José Fernando.

La tristeza de José Fernando

José Fernando tenía mucho planes de cara a abandonar el psiquiátrico este mes, pero finalmente no podrá hacerlo. Gtres

¿Cómo ha encajado José Fernando la decisión del juez de que permanezca otro año más interno en el psiquiátrico? Según se informa desde el entorno de la familia, "al principio nada bien, su reacción no fue buena, esa es la verdad. Es lógico, teniendo en cuenta que se había hecho ilusiones". Ahora mismo, "está más hecho a la idea". Y es que, esta noticia ya la sabía la familia hacía días, mucho antes de que viera la luz pública. En esa línea, esta misma persona con la que se contacta arroja luz sobre una cuestión de la que hasta la fecha este periódico no tenía constancia, antes al contrario: el fuerte temperamento actual de José Fernando dentro del centro psiquiátrico, del que también se hace eco la citada publicación.

Según se ha informado en el último tiempo a este medio, la evolución de José Fernando había sido muy positiva y satisfactoria. De ahí, esa puerta entreabierta hacia la libertad. No obstante, parece que de un tiempo a esta parte esto no es así: la conducta del hijo de la desaparecida Rocío Jurado ha cambiado, volviendo a su conflictivo punto de salida: "Ha pasado por diferentes etapas dentro del centro, pero la verdad es que últimamente está más irascible. El tiempo interno le pesa ya mucho. Es un joven de fuerte carácter y a la mínina salta. Se le han ido imponiendo castigos y sí, el último es que no podrá recibir llamadas familiares hasta después del verano".

