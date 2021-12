Hablamos con la creadora del último estreno del año de Letizia: "Fue una sorpresa inmensa. Un gran honor"

La reina Letizia (49 años) cerró su agenda de actividades y actos institucionales de este 2021 el pasado lunes, 20 de diciembre. Mientras Felipe VI (53) viaja de Madrid a Galicia en AVE, su esposa caminaba por las calles de San Sebastián para asistir a su último evento del año.

Una vez más, la Reina demostró que no deja nada al azar y que sus estilismos y complementos esconden mensajes y guiños muy especiales dependiendo de los eventos a los que acude. En esta ocasión, para inaugurar la Reunión Anual de directores del Instituto Cervantes en la capital de Guipúzcoa, Letizia estrenó un bolso negro firmado por Mauska. Se trata de una marca donostiarra cuya diseñadora es Miren Zubiaguirre.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la creativa vasca para conocer cómo recibieron la noticia de que una de sus piezas está ya en el armario real de la Reina y si el famoso 'efecto Letizia' ya se ha notado en las ventas de su bolso.

La reina Letizia hizo un guiño a Donostia con su complemento estilístico. Gtres

Lo primero, enhorabuena, porque sin duda que la Reina luzca una prenda o complemento de una marca supone un gran escaparate, no solo de cara a España sino para el mundo entero. ¿Cómo les ha llegado la noticia?

Ha sido una sorpresa inmensa, nos llegó la noticia a través de nuestra agencia de prensa Fascom Comunicación, a ellos les llamó la periodista Laura Chamorro, periodista y amiga del Diario Vasco, que estaba en primera fila en el evento.

¿Conocían que Letizia tuviera una pieza suya? ¿Les contactó Casa Real o su estilista para la compra o la adquirió sin que ustedes lo supieran?

Sí que sabíamos que la reina Letizia había adquirido un bolso, pero siento no poder darte más información porque mantenemos siempre la privacidad de todos nuestros clientes.

¿Le enviaron ustedes más bolsos? ¿Saben si tiene más piezas de su marca?

Desconocemos si tiene más piezas, ojalá, nos encantaría.

¿Qué significa para ustedes que la reina Letizia tenga en su armario real un bolso de Mauska?

Para nosotros es un gran honor que su Majestad la Reina tenga un bolso nuestro, la admiramos muchísimo como profesional y nos encanta su estilo.

La Reina se decantó por el bolso 'Rosario' de la firma donostiarra Mauska.

¿Por qué creen que la Reina se decantó por este bolso en concreto de entre todo su catálogo?

Yo creo que es porque el modelo Rosario es el modelo más formal de todos los que tenemos y, como ella tiene muchos actos públicos, definitivamente le puede encajar con muchos de sus looks.

Lo ha lucido además en su visita a Donostia-San Sebastián, un guiño aún más importante para ustedes, ¿verdad?

Eso ha sido más emocionante aún si cabe.

¿Se ha notado ya la repercusión después de que la Reina luciera su bolso?

Se ha notado muchísimo a todos los niveles, tanto en las redes sociales como en las ventas, a nivel nacional pero también mucho a nivel internacional.

A pesar de ser una marca vasca, los bolsos están realizados en la otra punta de España por artesanos de Ubrique, ¿por qué?

Porque en Ubrique están los mejores artesanos, por eso muchas marcas de lujo conocidas mundialmente producen sus bolsos allí.

La diseñadora Miren Zubiaguirre, creadora del bolso de Mauska de Letizia.

¿Cuál es la historia de Miren Zubiaguirre? ¿Cómo comenzó su andadura en la moda? Cuéntenos.

Yo no he estudiado Diseño como cabría esperar, eso sí, trabajé muchos años en una conocida marca de ropa de surf y siempre he sido una persona muy creativa.

Mauska comenzó en Marrakech, pero sin un plan específico, allí trabajé infinidad de horas codo con codo con los artesanos del taller donde comenzamos a hacer bolsos y aprendí más que si hubiese hecho mil másteres. La piel, su tacto y el juego que da lo diferentes que son unas y otras pieles me apasiona. Comenzamos allí nuestra andadura porque no nos pedían mínimos de producción, pero cuando vimos que nuestros diseños gustaban y se estaban vendiendo, decidimos a los pocos meses dar un paso hacia adelante y pasar la producción a Ubrique.

¿Qué otros rostros famosos han lucido sus creaciones?

Nuria Roca (49), Emma García (48), Adriana Ugarte (36), Dafne Fernández (36), Ana Fernández (32)...

¿Se han planteado enviarle algún bolso a la princesa Leonor y la infanta Sofía?

La verdad es que no lo hemos pensado, pero nos encantaría que la reina Letizia les regalara uno, tenemos modelos que pueden ser también muy juveniles.

