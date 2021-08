José Ortega Cano defiende su amor por Ana María Aldón tras sus polémicas palabras sobre Rocío Jurado

Después de una larga temporada alejado de los platós e intentando mantenerse en un discreto segundo plano, José Ortega Cano (67 años) regresó el pasado viernes a la televisión con una emotiva y sincera entrevista en Viva el verano, en la que Rocío Jurado se convirtió en la absoluta protagonista de la noche. Y es que, a pesar de la presencia en el programa de Ana María Aldón (42), su pareja desde hace nueve años, el diestro confesó una vez más el amor que sintió por 'La más grande' y el vacío que le dejó su fallecimiento en el año 2006, reivindicando que todavía estaba enamorado de la inolvidable chipionera.

Sus palabras afectaron enormemente a Ana María, quien dolida y sin poder contener las lágrimas, reapareció horas después en Viva la vida para confesar que a veces no sabe qué hace al lado de Ortega Cano si su marido todavía sigue enamorado de Rocío Jurado aunque ella no esté.

Consciente del alcance que han tenido sus declaraciones, el torero ha entrado telefónicamente en El programa del verano para aclarar sus palabras y dar su lugar a Ana María Aldón, la mujer de su vida y la madre de su hijo pequeño, José María, de 8 años.

Ana María Aldón y José Ortega Cano el pasado mes de marzo de Zaragoza. Gtres

"Buenos días. Quiero, más que nada, definir que lo siento por Ana María", ha comenzado diciendo José Ortega Cano, bastante abatido y asegurando que "ella sabe lo que yo la quiero, la amo, la cuido en todos los sentidos". El diestro ha expresado su enfado por aquellos que aseguran que no le da su lugar a su mujer por la manera que tiene de hablar de Rocío Jurado - como si fuese su único gran amor - 15 años después de su fallecimiento.

"No hay derecho a que digan que yo la ninguneo. Le doy todo el sitio que se merece y más en mi vida, en todos los conceptos" ha exclamado indignado. "Se está hablando de una situación que no existe. No voy a dar detalles porque no me gusta presumir, pero Ana María está atendida y queridísima y no tiene nada que ver con lo de Rocío. La trato y la cuido como mi mujer, la amo muchísimo y tengo un hijo maravilloso", ha dejado claro, reivindicando su amor por la gaditana.

José Ortega Cano y Ana María Aldón en las calles de Madrid. Gtres

Confesando que está "cansado y agotado de los medios de comunicación", Ortega Cano también ha desvelado que él no quería ir al programa y fue Ana María quién le animó. "No entiendo esa reacción de pronto y que diga eso a destiempo porque yo soy su marido y me porto maravillosamente con ella", ha asegurado, cargando involuntariamente contra el dolor de su mujer por sentirse fuera de lugar cuando de Rocío Jurado se trata.

"Trataré de que ella se sienta más querida por mí, lo prometo que la he tratado en todos los sentidos. Estoy entregado con ella en cuerpo y alma", ha afirmado Ortega Cano, desvelando que no ha hablado de este asunto con Ana María porque no quiere. "Quiero llevar una vida tranquila. Tengo 67 años, he pasado mucho en mi vida en todos los sentidos y quiero una vida tranquila", ha comentado el diestro para intentar zanjar el asunto. "Ella me ha tenido y me tiene a su disposición en todo".

Ana María Aldón y José Ortega Cano en una imagen captada en Chipiona. Gtres

Sin embargo, en su alegato, el diestro ha puesto en una posición delicada a Ana María, al confesar que "me cogió de sorpresa lo que dijo, porque no se puede decir una cosa que admira a Rocío, quiere a Rocío por ser de Sanlúcar y después decir públicamente que ella qué pinta ahí. No lo entiendo".

Pese a las declaraciones del torero, Ana María Aldón no se mostró molesta. De hecho, al ser preguntada por la prensa poco después de la entrevista de Ortega Cano, ha expresado: "Tengo respeto absoluto por Rocío Jurado, y lo que me emociona es la manera que todavía tiene hoy Ortega de hablar de esa mujer y de ese matrimonio. Se amaban y las circunstancias de la vida les han separado, pero no estoy enfadada con mi marido".

[Más información: José Ortega Cano reaparece y aclara cuál es su estado de salud tras las preocupantes palabras de su mujer]

Sigue los temas que te interesan