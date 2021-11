Ana María Aldón confirma la ruptura de José Fernando y Michu: "La relación está rota"

El pasado 3 de noviembre salía a la luz una entrevista que desvelaba los próximos pasos de la relación entre José Fernando Ortega Mohedano (28 años) y Michu (29). Ella, precisamente, era la protagonista de unas declaraciones que no fueron aprobadas por la familia del joven.

En una conversación con Diez Minutos, Michu desvelaba que ella y José Fernando tenían intenciones de contraer matrimonio en verano de 2022, dando por hecho que para entonces el hijo de José Ortega Cano (67) y la desaparecida Rocío Jurado tendría su libertad. En concreto, la gaditana fechaba el enlace entre los meses de agosto y septiembre, desvelando que llevarían a cabo una ceremonia discreta, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Según pudo conocer EL ESPAÑOL, la familia de José Fernando no aprobó la entrevista de Michu, no entendían ni la razón, ni mucho menos el contenido. De acuerdo con la información que manejaba este periódico, en su horizonte más próximo no hay ni planes de futuro ni boda.

Este domingo 14 de noviembre, Ana María Aldón (42), mujer de Ortega Cano, ha vuelto a sostener esta información y ha negado, de una manera muy tajante, la información que dio Michu a la mencionada revista. Ha sido durante el programa Viva la vida, en el que es colaboradora y tras preguntarle si tendría inconveniente en diseñarle el vestido de novia a la supuesta futura mujer de José Fernando: "Yo no tengo ningún problema en diseñarle el vestido de novia... Lo que pasa es que no va a haber boda", fue su respuesta.

Pero más allá de esta confirmación, Ana María Aldón sorprendía a la audiencia, asegurando que la pareja habría roto su relación: "Yo creo que es una ilusión, más que otra cosa. Es lo que le gustaría a ella o le hubiese gustado, porque a día de hoy no tiene relación con el novio". "La relación está rota. Se produce una ruptura de la pareja días después de que Michu desmienta mis palabras", ha añadido, desvelando también que José Fernando no se quiere casar con ella: "La versión de la otra parte es que no es cierto".

A pesar de todo, la diseñadora ha querido ponerse en la piel de Michu: "A mí me da pena ella y siempre me he puesto en su lugar. Sé lo que ella debe estar pasando, criando a su hija sola. Tú decides ser madre con todas las consecuencias y si el padre no está, no quedan más que tirar sola hacia delante".

José Fernando desde el 31 de mayo de 2017 ingresado en el centro de atención integral a la salud mental San Juan de Dios, ubicado en la localidad madrileña de Ciempozuelos. A él llegó tras una temporada muy mala en la que era habitual verle como protagonista de noticias debido a sus malos hábitos y problemas con la justicia, pues incluso llegó a ser condenado a un año y nueve meses de cárcel en junio de 2015. Una vida alejada de su familia que podría estar cerca de terminar, pues todo apunta a que su internamiento terminará el próximo año.

