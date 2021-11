José Fernando ya tiene fecha para salir del psiquiátrico: su futuro y el enfado de su familia con Michu

El pasado mes de junio veía la luz una aciaga noticia que perjudicaba de lleno a José Fernando Ortega Mohedano (28 años), hijo de José Ortega Cano (67) y la desaparecida Rocío Jurado. Si bien todo hacía indicar que el joven conseguía, al fin, permiso para salir del centro psiquiátrico, donde se encuentra tratándose, ese mes de junio un juez dio al traste con sus ilusiones, tras celebrarse un juicio por haber quebrantado una orden de alejamiento contra su pareja, Michu, en 2017. José Fernando debía permanecer interno un año más. Revés inesperado.

Qué duda cabe que fue aquel un mazazo para él y toda su familia, que ya planeaba una vida a su lado. Cumplía 28 años y lo celebró privado de libertad. Su festejo más amargo y triste, pero acató lo que tocaba. Había que tener paciencia. Ahora, noviembre de 2021, ve la luz una entrevista exclusiva donde su pareja, y madre de su hija, da el campanazo anunciando su compromiso con JoseFer para el próximo verano de 2022. Dando por hecho que para entonces el hermano de Gloria Camila (25) tendría su libertad total.

José Fernando en una imagen de archivo. Gtres

A EL ESPAÑOL llegan informaciones tan solo prudentes a ese respecto. No es un hecho, ni mucho menos, que el joven vaya a salir de forma definitiva y oficial pasado ese año, en junio de 2022. Todo depende de su evolución y, sobre todo, comportamiento. De momento, está siendo "más favorable que hace unos meses". Por esa razón, y como una suerte de premio, se le va a conceder un permiso para regresar a casa en diciembre, por Navidad. José podrá reencontrarse con los suyos, pero no será una salida definitiva. Se tratará, pues, y según la información que recaba este periódico, de una oportunidad para demostrar su cambio y evolución. Sea como fuere, esta salida, ya comunicada a la familia, ha sido recibida con algarabía y felicidad. Ortega está "que no cabe en sí de felicidad" y está preparando una Navidad en familia, al completo.

Eso sí, en medio de una buena noticia hay un disgusto en la familia. Más bien, un gran enfado. La familia de José Fernando no ha aprobado la entrevista de Michu del pasado miércoles en Diez Minutos. No entienden la razón, ni mucho menos el contenido. Por no hablar de las fotos del reportaje, "de mal gusto".

Sobre todo, ha molestado muy mucho que Michu sostenga que José Fernando desea que su hemana Rocío Carrasco (44) acuda a la hipotética boda. No es verdad, según la otra parte. Él no ha abordado, siquiera, esa posibilidad. Ni ha visto la tele ni ha sido debidamente informado sobre los últimos acontecimientos. De todas formas, "está y estará siempre del lado de su padre y su hermana". Ni planes de futuro ni boda hay en su horizonte más próximo.

Ortega Cano y su hijo en una imagen perteneciente a junio de 2012. Gtres

"En la clínica se ha dado cuenta, a través de los talleres, lo que realmente le llena y motiva. Ya desde antes de entrar, él siempre demostró que la informática se le daba bien", informaba hace unos meses quien bien lo sabe. Quiere "recuperar el tiempo perdido con su Rocío, su hija, poder verla y abrazarla cuanto quiera y no solo cuando los permisos lo permitan. Verla a través de una videollamada no ha sido fácil".

La conducta de José Fernando

El hijo de José Ortega Cano en una fotografía tomada en abril de 2017. Gtres

¿Cómo encajó José Fernando la decisión del juez, el pasado junio, de que permanezca otro año más interno en el psiquiátrico? Según se informó desde el entorno de la familia, "al principio nada bien, su reacción no fue buena, esa es la verdad. Es lógico, teniendo en cuenta que se había hecho ilusiones". Ahora mismo, "está más hecho a la idea".

Según se informó en el último tiempo a este medio, la evolución de José Fernando ha sido muy positiva y satisfactoria: "Ha pasado por diferentes etapas dentro del centro, pero la verdad es que últimamente está más tranquilo. El tiempo interno le pesa ya mucho. Es un joven de fuerte carácter y antes a la mínima saltaba". Todo es parece formar parte del pasado.

