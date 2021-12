La enfermedad de Noelia López que le produce cansancio constante y cambios emocionales

Un reality show no es solo un espacio televisivo de entretenimiento. También es un formato que permite conexiones con el mundo laboral. Así quedó demostrado en 2006 cuando Cuatro, que tenía pocos años de vida, buscaba programas que lo distinguieran de la competencia y que tuvieran un buen gancho en materia de audiencias.

Ese doble propósito se alcanzó, al menos inicialmente, con Supermodelo. El reality show cosechó cifras más que respetables en su primera edición antes de coronar en la duodécima gala a la jienense María José Gallego (34 años), quien terminaría dando el salto a la pasarela, abriendo un camino que también soñaba con recorrer Noelia López (35).

La lebrijana fue de una de las 16 jóvenes que tomaron parte de la segunda edición de Supermodelo, una entrega que, con la perspectiva que da el paso del tiempo, tuvo como candidata a una de las caras más conocidas del mundo del corazón en la actualidad, Alba Carrillo (35). Sin embargo, la que fuera pareja de Feliciano López (40) o Fonsi Nieto (43) no acabó llevándose el primer premio, un reconocimiento que fue a parar a manos de Noelia López.

Noelia López en la pasarela de Fernando Claro en la Fashion Week de Madrid. Gtres

Ahí arrancaba la carrera de una modelo que primero iba a firmar un contrato con Elite Model Look gracias al trampolín que supuso su éxito en el programa de televisión. A base de trabajo y esfuerzo, Noelia López se ha ido abriendo camino en el mundo de la moda, demostrando que lo suyo no es cosa de un día. De hecho, recientemente, gracias a su perfil de Instagram se pudo conocer que se encuentra en Chile por motivos profesionales.

En esta red social, la lebrijana cuenta con más de 281.000 seguidores, con los cuales mantiene una gran relación de complicidad, como demuestra la iniciativa Ya no es secreto, donde varios de sus followers realizan algunas preguntas periódicamente a modo de consultorio.

Esa forma natural de desenvolverse ante el público no es nueva. Noelia López ya ha demostrado en reiteradas ocasiones que en ese escenario se muestra tal y como es, sin artificios. Por eso, en el verano de 2019 no dudó en emitir dos vídeos en Mtmad donde hablaba abiertamente de un problema de salud. "Me notaba muy estresada y siempre he vivido con un nudo en la garganta pensando que no llego a hacer todas las cosas que quiero".

Noelia López durante un evento de moda en 2020. Gtres

Aunque desgraciadamente el estrés es un problema cada vez más conocido por su creciente incidencia, en la modelo lebrijana esta circunstancia tenía una consecuencia peor. Al parecer, hipotiroidismo. Tal y como explicó, Noelia López tuvo que lidiar con "caída de cabello, cansancio constante y subidas emocionales y bajadas brutales que solo lo sabe el que padece la enfermedad".

Esta afección se caracteriza por una reducida actividad de la glándula tiroides, que genera unas hormonas que tienen un importante papel en las reacciones del metabolismo. Se estima que tiene una incidencia mayor en el género femenino y que afecta a un 2% de las mujeres adultas.

Entre los síntomas más habituales aparecen el cansancio, la intolerancia al frío, aumento de peso, estreñimiento, piel seca, cabello débil, fragilidad de uñas o palidez en la piel. Por todo ello también se habla de las consecuencias a nivel psicológico, reflejadas en aspectos como la apatía o en casos extremos la depresión.

Para su tratamiento, se suele administrar tiroxina a partir de unas dosis que establece el médico para cada caso particular. Al tratarse de una enfermedad crónica, en muchos casos el paciente se ve obligado a llevar un tratamiento de por vida, aunque si se hace de forma correcta no implica que tenga que renunciar a determinadas actividades.

