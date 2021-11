La enfermedad de Céline Dion que le provoca fuertes dolores y que la ha obligado a cancelar sus conciertos

Como buen producto audiovisual que es, el cine ha dejado a lo largo de la historia numerosos ejemplos de bandas sonoras que han engrandecido a determinados largometrajes y viceversa. Un buen ejemplo de ello es Ghost. The Righteous Brothers publicaban Unchained melody allá por 1955, pero fue varias décadas después cuando se acabó convirtiendo en un verdadero himno por culpa de la película protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore (58 años).

Apenas siete años después de este incuestionable éxito de taquilla llegaba a las salas otro título para el recuerdo. Titanic rompía corazones y récords al calor del romance cinematográfico de Leonardo DiCaprio (46) y Kate Winslet (46), animado por la ya inolvidable My heart will go on, una canción que, por si quedaba alguna duda, consagraba a Céline Dion (53) como una de las mejores voces del panorama internacional.

Sin embargo, no siempre el triunfo en el ámbito profesional va acompañado de buenas noticias en el resto de ámbitos de la vida. Nada más estrenado el siglo XXI, Céline Dion decidió tomarse un respiro, entre otras cuestiones, porque su marido había sido diagnosticado con un cáncer de garganta. En medio de las sombras, la artista canadiense también recibió un mensaje de luz: en 2001 dio a luz a su primer hijo.

Con fuerzas renovadas, Dion retomó su carrera con un disco de título muy elocuente A new day has come, que la colocó de nuevo en la cima de las listas de ventas a nivel internacional, dando paso a una gira tan extensa como exitosa.

Tragedia familiar

Pero mientras la canadiense iba definiendo su trayectoria musical con brillantez, las noticias respecto a la salud de su marido volvieron a cobrar un cariz claramente negativo. René Angélil empeoró en los últimos meses de 2015, falleciendo el 14 de enero de 2016, el mismo fin de semana en el que también perdía la vida el hermano de Céline Dion a causa de un cáncer.

Este doble golpe anímico lo trató de asimilar la canadiense apoyándose en la música, motivo por el cual lanzó, apenas pocos meses después de esas tristes pérdidas, Encore un sois, un álbum cantado en una de las lenguas que domina: el francés. Pero al mismo tiempo que trataba de dar continuidad a su carrera artística, la artista de Quebec tuvo que lidiar con los continuos rumores sobre su extrema delgadez.

Incluso algunas fuentes apuntaron a un problema de anorexia, algo que ella misma desmintió con rotundidad: "¿Estoy delgada? Es cierto que estoy un poco más

delgada pero todo está bien, nada va mal", zanjó. Con este tema aún candente, Céline Dion ha vuelto a ser noticia por una cuestión de salud, esta sí confirmada oficialmente. La cantante se ha visto obligada a cancelar sus actuaciones en Las Vegas, una decisión que ella misma ha explicado a través de un comunicado: "Mis socios han

trabajado incansablemente para preparar este nuevo teatro de vanguardia que es absolutamente hermoso. Me siento terriblemente mal por decepcionarlos, y lamento especialmente decepcionar a todos los fans que habían planeado venir a Las Vegas. Ahora tengo que concentrarme en mi salud para mejorar rápidamente... Quiero salir de esto lo más rápido posible", aseguraba.

Por si surgían nuevas especulaciones, su hermana Claudette ha enfatizado en una entrevista que no se trata de "ningún capricho", sino que responde a "unos espasmos musculares", un problema "doloroso", pero que afortunadamente no reviste mayor gravedad.

Más que esos espasmos en sí, según algunas publicaciones médicas, el problema puede ser lo que estos revelen: desde una hernia discal, hasta un problema de cansancio, pasando por un funcionamiento anómalo a nivel arterial. Por otro lado, el diagnóstico de Céline Dion podría acercarse a la espasticidad muscular, una

alteración del sistema nervioso central que dificulta el movimiento de alguna parte del cuerpo. En este caso, los médicos suelen apostar por tres tipos de tratamiento. El primero tiene que ver con la combinación de la actividad física y el tratamiento con fisioterapia, el segundo se basa en el uso de medicamentos y el tercero consiste en una intervención quirúrgica para implantar un catéter que ayude al organismo a paliar este problema.

