Los exrepresentantes de Céline Dion le reclaman 441,5 millones de euros

La agencia de representación ICM Partners ha demandado a Céline Dion (50 años) y le reclama el pago de 500 millones de dólares (unos 441,5 millones de euros), según desvela el medio especializado en música Billboard. Sus exrepresentantes alegan que la cantante debería haberles entregado esta cantidad de acuerdo a los términos especificados en un contrato firmado en 2017.

ICM y especialmente Rob Prinz, socio principal y codirector de la firma con sede en Los Ángeles (California) han publicado un documento en el que anuncian que van a iniciar acciones legales contra la intérprete.

"Como muchos sabéis, Rob Prinz ha representado a Céline Dion desde hace 30 años, desde los comienzos de su carrera, lo que incluye un contrato por 500 millones de dólares generados por muchos años de giras y por un contrato que ella firmó en 2017", se puede leer en el documento.

"Desafortunadamente, la señora Dion se niega a pagar el total de comisiones que debe a la agencia por este histórico acuerdo. Por favor, debéis saber que hemos hecho todos los esfuerzos que hemos podido para resolver amigablemente este asunto. Aunque seguimos admirando y respetando su extraordinario talento como artista, lamentablemente no nos quedan más opciones que comenzar un proceso legal para asegurarnos la compensación que se nos debe. Además, no seguiremos representándola", ha añadido la compañía.

Céline Dion no ha querido quedarse callada ante tales acusaciones, y ha emitido su propio comunicado a través de sus redes sociales para dar a conocer su versión de los hechos. "CDA (la actual agencia que la representa) no tiene más remedio que responder a las falsedades que se alegaron en la nota de ICM, para proteger, primero y principalmente, la integridad de la Sra. Dion, que ha sido dañada públicamente por estas declaraciones falsas. CDA informa que ICM y el Sr. Prinz no renunciaron. La Sra. Dion terminó su relación comercial por escrito el 7 de mayo de 2018. CDA también informa que la Sra. Dion no se niega a pagar millones de dólares en comisiones por el acuerdo de la gira", ha explicado el equipo de la artista.

Asimismo, han aprovechado esta publicación para incluir unas palabras de la cantante, quien ha afirmado estar "triste y decepcionada por este informe falso de que me niego a pagar a ICM o Rob Prinz. Sé que mi equipo les ha hecho varias ofertas muy justas y generosas y realmente ponemos mucho esfuerzo en tratar de resolver las cosas ".

Una parte importante del dinero que ha obtenido Céline Dion en sus años de profesión ha provenido del gran espectáculo permanente que posee en el hotel Caesars Palacede Las Vegas. La artista es la cantante que más dinero ha recibido gracias a esta residencia: 385 millones de dólares (340,31 millones de euros) por su primera estancia de 2003 a 2007 y 245 millones de dólares (216,56 millones de euros) por esta segunda que termina el próximo mes de junio. Es decir, más de 630 millones de dólares (556,88 millones de euros) por ambos periodos.

