El motivo por el que la sobrina de Letizia guarda silencio en sus redes sociales

Carla Vigo Ortiz (18 años), sobrina de la reina Letizia (46), guarda silencio. La incontinencia verbal de la hija de la fallecida Érika Ortiz en las redes sociales ha llegado a su fin y no por decisión propia. Según apuntan a JALEOS fuentes cercanas a la joven, parte de su familia le ha pedido encarecidamente "cautela" y algo más de "discreción" en el uso de sus perfiles online.

En concreto, de su cuenta de Instagram. Y no preocupa tanto a su entorno el hecho de que Carla exhiba libremente sus sentimientos o sus tendencias políticas, sino sobre todo las alusiones -directas o indirectas- que se hacen a los miembros de su familia que viven tras los muros del palacio de la Zarzuela.

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, en su foto principal de Twitter.

Carla vive especialmente vigilada desde que el pasado mes de enero se dejase preguntar por sus casi 10.000 seguidores en una de las clásicas batidas de preguntas y respuestas de la red social de las fotos instantáneas. Uno de ellos le lanzó: "¿Qué posibilidad hay de que subas historias con Leti -refiriéndose a la reina Letizia-?". Y Carla, que siempre ha intentado evitar contestar a esas cuestiones, esa vez respondió: "100% imposible". Otro no dudó en espetarle, "¿y fotos con tus primas?" -en alusión a las infantas Leonor (13) y Sofía (11)-. La respuesta fue aún más tajante: "1000% imposible".

En todo momento, Carla intenta sortear las cuestiones que atañen a los Borbón. Sin embargo, en aquella ocasión entró al juego de sus followers, consiguiendo que se filtrase a los medios, llevándose la correspondiente reprimenda por parte de sus familiares directos. Desde entonces, su actividad en Instagram se ha reducido exponencialmente y tan solo se limita a felicitar el cumpleaños a sus amigos vía stories. Su última foto publicada, de hecho, ya tiene más de diez días.

La conmovedora carta a su madre

El pasado 7 de febrero, en cambio, Carla hizo oídos sordos y no quiso perder la oportunidad de dedicar unas emotivas palabras a su madre, Érika Ortiz, en el aniversario de su muerte: "A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre, en nuestros viajes, etc...", comenzaba el mensaje.

Imagen de 'story' que Carla Vigo dedicó a su madre en el aniversario de su muerte.

Y proseguía, "fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso... Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida", aludiendo, de manera directa, a que sin haberlo planeado pasaron de ser una familia convencional a ser parte de la Familia Real. Como conclusión, la hija del escultor Antonio Vigo (45) deslizó que "hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste y yo no lo estaría pero a veces pasa... Los humanos somos así. Te quiero".

En ese sentido, insisten a este periódico que "no les molesta que Carla dedique unas palabras a su madre sino todo el revuelo mediático que se produce después. Ella es muy sensible y es la primera que lo pasa mal cuando la reconocen y la señalan".

Carla Vigo, una mujer libre e independiente

Desde que en octubre del año pasado alcanzase su mayoría de edad, Carla ha experimentado en primera persona cómo el foco mediático se ha girado apuntándola directamente a ella. Su vinculación con una de las mujeres más influyentes de España, la reina Letizia, ha despertado un interés apabullante que en ocasiones ella misma ha alimentado a través de sus propios posts.

Carla Vigo Ortiz estudia 1º de Bachillerato en su modalidad de Artes Escénicas, Música y Danza en un instituto de Madrid, aunque vive al sur de la capital, en la localidad de Aranjuez. La joven hace una vida absolutamente normal y se desplaza en transporte público no solo para ir y volver de clases sino para quedar con sus amigos cuando sus labores académicas se lo permiten.

La vida es como una coreografía para que te acepten en un grupo tienes que ir sincronizado con el resto de la gente — Carla Vigo Ortiz (@lentejuelisss) 7 de abril de 2018

Comprometida con los derechos LGTBI, animalista y con una gran conciencia social, además de una fuerte personalidad, Carla no ha dudado en más de una ocasión en defender públicamente lo que consideraba justo. Y si en lo personal se ha mostrado como una mujer independiente y de firmas convicciones, en lo profesional se presenta como una apasionada del baile y la interpretación.

Su sueño es convertirse en una gran actriz de teatro, televisión o cine. Pero, ¿seguirá ahora Carla haciendo uso de su libertad de expresión para defender su punto de vista, sin temor a que la vuelvan a reprender 'simplemente' por ser sobrina de la reina de España?

