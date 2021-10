La enfermedad de India Martínez que le provoca inflamaciones en el rostro

Uno de los aspectos que más critican los psicólogos a la hora de analizar las redes sociales es la tendencia de los usuarios a mostrar única y exclusivamente las experiencias felices y positivas. Si alguien hace un seguimiento aleatorio en Instagram, puede comprobar que, efectivamente, la tendencia no tiene nada que ver con mostrar la cara más amarga de nuestro día a día.

Una de las excepciones que confirma la regla la encontramos en la protagonista de hoy. Si a alguien le mencionan el nombre de Jennifer Yésica Martínez Fernández, seguro que tendría más problemas para reconocerla que si nos ceñimos a su nombre artístico: India Martínez (35 años).

A pesar de contar con una trayectoria artística relativamente corta, la cantante del barrio cordobés de Las Palmeras ha publicado ya nada menos que ocho discos de estudio, los dos primeros bajo el sello de Warner Music y los seis restantes con Sony, dos de las discográficas más potentes de la actualidad. Además, recibió el Goya en 2015 a la Mejor canción original por el tema incluido en el largometraje El Niño, de Daniel Monzón (53).

India Martínez, durante el concierto de Cadena Dial 'Unicas'. Gtres

Por si todo esto fuera poco, a India Martínez también le ha dado tiempo a participar en varios concursos de televisión, fundamentalmente actuando como jurado, como es el caso de Tierra Talento, uno de los programas estrella que actualmente tiene Canal Sur. El idilio de la cordobesa con la pequeña pantalla ha tenido continuidad con su aparición en un capítulo de la primera temporada de Jaguar, una producción de Netflix.

Por todas estas razones, India Martínez cuenta con un número importante de fans, que se traduce en Instagram en una gran cantidad de followers: nada menos que 1,4 millones. Volviendo a las primeras líneas, la cordobesa es una de esas personas que no usa esta red social exclusivamente para asuntos profesionales, y mucho menos para hacer gala de postureo.

Un asunto que puede resultar muy delicado (y propicio para los haters) como su aumento de peso fue compartido durante el confinamiento por la artista andaluza. Valga este ejemplo para entender el clima de confianza que ha establecido con sus seguidores, algo que quedó de manifiesto con otras publicaciones en las que relataba unas visitas al médico en las que dejaba patente su frustración: "A veces intentamos enseñar nuestra mejor cara pero hay días que amanezco o me voy a dormir así...", confesaba acompañando a un vídeo donde se podía apreciar una severa inflamación en uno de sus pómulos.

La propia artista explicaba en ese mismo post que sufre reacciones alérgicas, ante las que apuntaba: "Aún no sé por qué me salen". Todo esto sucedía a finales del año pasado, pero lejos de ser un capítulo aislado, a finales del mes de julio de este 2021, India Martínez publicaba otro vídeo bastante parecido, en el que lamentaba que "ya no puedo tomar ni un paracetamol sin tener reacciones raras… creía que solo me pasaba con el ibuprofeno, ¿esto es normal?".

View this post on Instagram Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial)

A la espera de que unas pruebas médicas confirmen el origen de estas inflamaciones en su rostro, lo que parece claro, a tenor de estos dos ejemplos, es que India Martínez padece lo que se conoce en el ámbito médico como la alergia a AINE, acrónimo que reciben los antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso del ibuprofeno o el diclofenaco.

Por lo general, este tipo de reacciones puede afectar a una sola zona de cuerpo, como la piel, o también a dos o más órganos, fenómeno que recibe el nombre de anafilaxia. Entre los síntomas más habituales parece que India Martínez solo se ve afectada por los cutáneos (urticaria e hinchazón), aunque otros pacientes también manifiestan congestión nasal, tos intensa e incluso silbidos en el pecho.

Para su tratamiento es básico que un alergólogo determine concretamente el problema y, a partir de ahí, pautar unas recomendaciones muy claras por escrito de qué medicamentos puede tomar y cuáles no.

[Más información: La enfermedad de Aitana Ocaña que le impide comer su propio menú de McDonald's]

Sigue los temas que te interesan