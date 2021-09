La enfermedad de Ángel Martín que le podría provocar alucinaciones y graves delirios

Este verano ha ganado enteros, nuevamente, el debate sobre el si el periodismo tradicional se está quedando atrás respecto a nuevas plataformas como Twitch. Aunque no ejerza como periodista, Ángel Martín (43 años) es un buen ejemplo de saber readaptarse a los tiempos que corren.

El presentador barcelonés se dio a conocer en el 2006. Una nueva cadena arrancaba sus emisiones con la proliferación de la TDT. De la mano de Mediapro, La Sexta trataba de convertirse en una alternativa a Telecinco, Antena 3 y la joven Cuatro, y para ello no dudó en optar por varios programas de producción propia, aunque pocos tuvieron el éxito y el recorrido de Sé lo que hicisteis.

Ángel Martín.

Junto a Patricia Conde (41), Ángel Martín formó un gran dúo en el plató para ir abordando la actualidad en clave de humor durante las sobremesas. El programa tuvo un buen respaldo por parte de la audiencia y sirvió de trampolín para caras que ahora son de sobra conocidas, como Pilar Rubio (43) o Cristina Pedroche (32).

Sin embargo, toda historia acaba teniendo su final, y el de Sé lo que hicisteis llegó en 2011, tras unas temporadas en las que el formato daba síntomas de agotamiento. A partir de entonces, Ángel Martín fue buscándose la vida, con espacios como En el aire, también en La Sexta, Órbita laika (La 2) o Wifileaks (en Movistar+).

Un boom en la red

De forma paralela, Ángel Martín siguió trabajando en el teatro, aunque el sitio donde quizás iba a encontrar más repercusión era en Internet. El primer gran paso lo dio en 2011 con Solocomedia, un proyecto que tenía además a otras dos caras visibles, los integrantes del dúo cómico Pantomima Full. Desde entonces, Martín se lanzó a probar más formatos, hasta llegar a octubre de 2020, cuando decide emitir cada mañana a través de su canal de Twitch un informativo matinal de poco más de dos minutos.

Esta especie de boletín resumido ha gozado de una gran aceptación en la red, gracias a un repaso a la actualidad de forma diferente, gracias al filtro satírico de su protagonista. Sin embargo, hay ocasiones en las que las noticias requieren de un mayor punto de seriedad. Y eso fue lo que sucedió este miércoles 8 de septiembre, fecha en la que Ángel Martín anunciaba la futura publicación de un libro suyo: 'Por si las voces vuelven'.

Ya casi al final de su entrega diaria del informativo, el presentador barcelonés comentó que "si te interesan las cosas del cerebro, que sepas que en el 2017 yo estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico, y desde hoy puedes reservar el libro donde te cuento de que va eso de volverse loco".

Informativo matinal para ahorrar tiempo 08/09/21 ❤️ pic.twitter.com/MJyn1Pdk6a — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 8, 2021

Echando un vistazo a la sinopsis del libro, Ángel Martín confiesa que "hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú".

Según el Consorcio MAR Parque de Salud de Barcelona, un episodio psicótico es un trastorno mental caracterizado por cierta pérdida de contacto con la realidad. Se estima que un 3 por ciento de la población puede llegar a padecerlo en algún momento y entre su sintomatología se encuentran los pensamientos confusos, las alucinaciones, los delirios, los cambios afectivos y de percepción, y modificaciones de conducta.

El tratamiento de un brote psicótico es más o menos complejo en función de la gravedad de dicho episodio, pero se apoya básicamente en el uso de medicamentos, un trabajo de orientación y psicoterapia y ayuda práctica para desenvolverse en el día a día.

