La enfermedad de Sheila Casas que le impide disfrutar con normalidad de todos los alimentos

De origen gallego, Sheila Casas (33), presume en su cuenta de Instagram de su "cultura catalana" y sus "costumbres madrileñas". Y no es lo único que lleva con orgullo, pues cada vez que puede también muestra la envidiable relación que tiene con su familia.

Sheila es hermana del conocidísimo actor Mario Casas (35) y forma parte de una familia numerosa. Sus padres, Ramón Casas y Heidi Sierra, se trasladaron desde Galicia a Barcelona, donde hace 35 dieron la bienvenida al actor de Inocente, cuando ellos tenían 19 y 17 años respectivamente. Un año después llegó Sheila, después Christian (29), tras este, Óscar (22), que ha seguido los pasos de su hermano mayor en la interpretación, y, por último, el pequeño Daniel (7) con el que todos se derriten.

A diferencia de Óscar, Sheila ha preferido dirigir sus pasos profesionales por otros derroteros distintos a la interpretación, sin embargo, es un gran apoyo en la carrera profesional de Mario. A pesar de ello, sí probó suerte delante de las cámaras. Formó parte del elenco de El Continental, una serie de época de Televisión Española en la que también trabajaban consagrados actores como Álex García (39), Michelle Jenner (34) o Manolo Solo (54). Sheila interpretaba a Melindra, una valiente gitana. También ha desarrollado su faceta de empresaria, poniendo en marcha Bosque das meigas, un local de copas que estuvo abierto entre 2011 y 2012.

Actualmente, se está formando en marketing, trabaja como representante de su hermano Mario y todo ello lo compagina con su rol de creadora de contenido digital. Sheila acumula más de 450.000 seguidores en su perfil de Instagram donde muestra su pasión por los viajes, los deportes acuáticos y los animales. Para gestionar con más facilidad su faceta de influencer, la catalana ha decidido contar con la ayuda de una agencia de representación, la misma que asesora a sus hermanos Mario y Christian y Óscar.

Esta plataforma también le sirve a Sheila para mostrar su cara más personal. Así, el pasado mes de junio compartía con sus seguidores la dolencia que le fue diagnosticada: "Una de las cosas que más me gusta es disfrutar de la comida, pero muchas veces me sentaba mal y de ahí me diagnosticaron que era intolerante a la lactosa", explicaba. Esta publicación acumula más de 9.000 me gusta y numerosos comentarios de apoyo.

En la misma publicación explica que esta enfermedad le obliga a estar pendiente de la composición de todos los alimentos que ingiere, algo que le resulta bastante incómodo. Por suerte, gracias a la recomendación de su médico, Sheila ha encontrado una solución farmacológica que le deja más libertad para elegir sus comidas.

