La enfermedad de Ana Iglesias ('MasterChef') que la obliga a vigilar aún más su propia ansiedad

Talento y afición no siempre tienen por qué caminar de la mano. Hay muchos casos de personas que han soñado toda su vida con dedicarse a algo en concreto, se han formado para ello, pero, de repente, han descubierto que lo que realmente se les da bien es algo que no tiene nada que ver con esa dedicación profesional.

Ana Iglesias (25 años, en breve cumplirá 26) es una buena muestra de ello. Tras acabar su etapa en el instituto, la madrileña se decantó por un doble grado, el de Derecho y ADE (Administración y Dirección de Empresas) que podría abrirle diferentes puertas en el ámbito profesional.

Qué duda cabe que esa formación le habrá venido muy bien para gestionar un negocio que poco o nada tiene que ver, eso sí, con la abogacía. Porque desde hace un tiempo es conocido que Iglesias es la cabeza visible de DosPrimeras, una marca de joyas que ella misma creó en el 2016, unos diseños que han tenido un escaparate envidiable en las figuras de influencers como María García de Jaime (25) y María Pombo (26), a quienes la une una gran amistad.

Sin embargo, si se hiciera una encuesta a pie de calle se ratificaría que el principal motivo de la popularidad de Ana Iglesias es haber sido ganadora de la octava edición de MasterChef, un concurso que vivió en ese 2020 una de sus versiones más atípicas, con un paréntesis por el confinamiento. Sí, el coronavirus también paró los fogones del célebre programa de TVE.

Visibilidad

A pesar de que no entraba en sus quinielas, Ana Iglesias se coronó por delante de Andy García (25) e Iván Mariñas (40) y, de paso, descubría otro horizonte profesional. Su talento en la cocina ha recibido elogios de grandes chefs como Joan Roca (57) y le ha valido un paso por el prestigioso Basque Culinary Center de San Sebastián.

Con todos estos éxitos, no era de extrañar que la masa de seguidores de la madrileña subiera como la espuma en Instagram. Todos esos followers han sido testigos de algunos momentos delicados que ha atravesado Ana Iglesias, como explicaba este pasado mes de agosto.

"Hay días en que no pasa nada y sin embargo todo pesa. Yo llevo arrastrando esa sensación casi dos meses sin saber por qué, apareciendo muy poquito por aquí, con días buenisísimos y días en los que el cortisol, como lo llamo yo, me invade los ojos sin que nadie se entere", confesaba en esta red social.

Esta experiencia ha servido para que la ganadora de MasterChef 8 para poner el foco en la salud mental. De hecho, en una entrevista reciente en este mismo medio aseguraba que estaba buscando un psicólogo para este nuevo curso. El objetivo: poner orden en su vida para no empeorar un aspecto de su propia salud.

"Ahora mismo estoy pasando por un momento en el que no es mi mejor momento de tranquilidad. Me han dicho que tengo hipertiroidismo y a eso le afecta mucho tener ansiedad, taquicardias… y eso no te hace estar tranquilo al cien por cien", declaró.

Efectivamente, como explicaba Ana Iglesias, en el tiroidismo puede tener un peso importante el aspecto emocional, aunque no es la única causa de este problema de salud, caracterizado por el funcionamiento irregular (en este caso por exceso) de la glándula tiroides.

El doctor Óscar Vidal, referencia a nivel internacional en el tratamiento del hipertiroidismo, destaca que los principales síntomas son parecidos a una sobredosis de adrenalina: aumento del ritmo cardíaco y palpitaciones, temblor, ansiedad, diarrea y pérdida de peso.

Este mismo doctor aclara que existen varios tipos de tratamiento, que van desde el uso de antitiroideos hasta la intervención quirúrgica de tiroides. De uno u otro modo, en lo que se pone especial énfasis es llevar una dieta adaptada.

