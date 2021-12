El vestido de novia por capas: descubre cómo tener cuatro 'looks' en uno

Las novias siempre suelen querer sorprender a sus invitados en el día de su boda luciendo al menos dos vestidos nupciales diferentes. Normalmente, uno se emplea para la ceremonia religiosa y el otro para la fiesta y baile posterior. Pero eso es ya cosa del pasado. Ahora existe una fórmula mucho más funcional y sostenible: los vestidos por capas.

"Trabajar un vestido de novia por capas nos permite dar libertad a la novia porque le ayuda a adaptarse a los diferentes momentos del día de la boda. Si hace calor, la novia puede desprenderse de capas y si hace frío se las puede volver a poner. Además de esta adaptación, lo más interesante de este concepto de capas es la sorpresa estética que va sucediendo a lo largo de la boda", detalla la diseñadora Laura Escribano.

Tres capas diferentes de los vestidos de novia de Laura Escribano. Ferrer & Mayor

"Busco plantear un vestido transformable me seduce mucho más que la idea de un vestido estanco sin ningún tipo de cambio. Una boda no es lineal, cada dos o tres horas vas pasando por diferentes momentos y el vestido de novia debe acompañar e ir cambiando al ritmo de la celebración. No es lo mismo el momento protocolario de ceremonia que el momento de fiesta", explica la creativa de moda.

Pero este concepto no es nada nuevo para el taller de la mencionada directora creativa de moda, porque los trajes nupciales de capas se llevan realizando desde los orígenes del atelier. "Realmente surgió por una demanda de las propias clientas. Durante diez años de trayectoria lo he ido desarrollando hasta convertirlo en una seña de identidad de nuestra casa", afirma la diseñadora.

¿Cómo va cambiando el look de novia en los diferentes momentos de la boda?

En una boda se suelen suceder cuatro momentos diferentes que requieren esa adaptación estilística que proporciona el concepto del vestido por capas:

1. Ceremonia: El momento más solemne en el que hay que cumplir un protocolo tanto si es una celebración religiosa o civil. Aunque en este último caso el tipo de celebración es más abierto, la mayoría de novias apuestan por una fórmula similar al rito religioso: lucen velo y sobrecapa a modo de abrigo, chaleco, capa o kimono.



2. Cóctel: El tiempo del cóctel se ha dilatado en los últimos años. En este momento la novia ya no luce el velo, pero sí hay algunas que mantienen la sobrecapa durante este momento de la boda.

Dos vestidos nupciales diferentes diseñados por Laura Escribano. Ferrer & Mayor Ferrer & Mayor

3. Banquete: La novia ya no luce ni el velo ni la sobrecapa, apuesta por sentirse más liviana y cómoda con el sobrevestido y el vestido base.

4. Fiesta: La novia apuesta por quedarse simplemente con el vestido base. En algunos casos se puede realizar algún tipo de prenda extra para combinar con este vestido.

