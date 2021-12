Cómo exfoliar los labios para tenerlos siempre sanos, jugosos y bonitos

Los bálsamos labiales son uno de esos productos que están presentes durante todo el año, ya sea en verano para proteger a los labios del sol y los rayos uva o en invierno para evitar los estragos del frío. Sin embargo, estos cuidados básicos pueden no ser suficientes.

Como en una buena rutina de limpieza facial, los labios también necesitan seguir unos pasos y los expertos recomiendan limpiar y exfoliar tus labios antes de hidratarlos. Si bien es ahora cuando los exfoliantes están de moda ya que muchas marcas han lazado un artículo propio, no son nuevos en el mundo de la belleza y todo aquel que quiere conseguir una boca sana, jugosa y bonita debe tener al menos uno en su poder.

¿Cuándo y cómo se deben exfoliar los labios?

Como sucede con otras rutinas beauty, también hay que seguir una serie de pasos. Lo primero a tener en cuenta es que no se pueden exfoliar siempre que se quiera. La piel de los labios es extremadamente fina y sensible, por lo que se recomienda utilizar el exfoliante de labios una vez por semana y por la noche, ya que es cuando las células se regeneran.

Hidratación y exfoliación son dos pasos importantes. Gtres

Exfoliar tus labios sirve para eliminar todas las células y pieles muertas, por lo que es mejor hacerlo al notar que los labios resecos o agrietados y siempre después de haberlos limpiado bien con un desmaquillante específico para la zona.

No es necesario usar un limpiador o cepillo para ello, se puede hacer mediante pequeños masajes con la yema de los dedos. Otra opción muy conocida es utilizar un cepillo de dientes siempre y cuando se haga de manera suave, con movimientos circulares y habiéndolo humedecido antes con agua, vaselinas o algún aceite con propiedades hidratantes como el mango. Terminada la exfoliación, lo recomendable es hidratarlos con un aceite o bálsamo labial.

¿Se puede usar el exfoliante facial?

Antes se utilizaban los exfoliantes faciales para los labios y, técnicamente, no sucede nada. No obstante, se debe tener en cuenta que la piel de los labios es más fina que la del rostro, por lo que si se utiliza un producto facial conviene fijarse en que no sea muy agresivo.

¿Ventajas de exfoliar los labios?

¡Muchas! Eliminar las pieles y células muertas ayudarán a que luzcan bonitos, jugosos y sin imperfecciones. Eso significa que los exfoliantes de labios son un buen fichaje para el neceser. Y además tienen la ventaja de que en el mercado hay opciones por poco dinero.

