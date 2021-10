Alba Carrillo, sobre su ruptura con Santi Burgoa: "Yo quiero más cosas vitales y él va más despacio"

Alba Carrillo (35 años) es un terremoto y un animal televisivo. Cada vez que habla de su vida privada desata un huracán y lo cierto es que ahora tiene cuerda, ya que su ruptura con Santi Burgoa (37) ha sorprendido muy mucho. Eso sí, no todo está perdido a tenor de sus últimas declaraciones. Alba no cierra la puerta a una reconciliación. No se trata, pues, de algo definitivo y puede haber una segunda oportunidad.

La hija de Lucía Pariente ha sido una de las invitadas al parque Warner de Madrid para festejar por adelantado la fiesta de Halloween. Allí, ha hablado, además, de Fonsi Nieto (42) y de la buena relación que tiene con él: "Yo le quiero un montón, es mi familia, pero bueno, los padres separados tenemos esos momentos. Nunca le he dejado de querer en el sentido padre, ahora que han tenido un bebé, que no puede ser más mono; mi hijo está encantado. Es igual que mi hijo, estoy súper feliz, para mí son mi familia".

Alba Carrillo en el parque Warner de Madrid. Gtres

En cambio, para Feliciano López (40) no tiene tan buenas palabras: "No me duele, que sea todo lo feliz que pueda, tampoco le voy a desear una alegría inmensa porque a mi me jodió pero bien, tengo que ser sincera, que le vaya estupendo en su rollo de vida, así muy halloween". Sobre su relación con Santi Burgoa, la colaboradora de televisión asegura que no ha sido una ruptura definitiva: "Estoy súper bien, estoy bien conmigo, en paz, no he sufrido, nos vemos, me llevo bien con él, no es una cosa traumática". Y añade: "No ha sido un horror, sigue mi vida normal". Y en cuanto a si pueden retomar su relación, confirma lo que sigue: "Nunca se sabe, todo puede pasar, pero ahora nos estamos dando un tiempo, somos familia y me ayuda un montón ahora que no está mi madre, nos llevamos muy bien y quién sabe, necesitamos relajarnos y respirar un poco". A pesar de no saber qué pasará finalmente, Alba asegura: "Le quiero mucho, pero soy una romántica, quiero más cosas vitales, él va más despacio y él va más despacio".

Sobre la victoria judicial que ha tenido Rocío Carrasco (44) contra Gloria Camila (25), asegura que lo mejor de todo es que ha empezado a tener vida: "La victoria para mi gusto es más personal. El tema legal, la veo muy bien, este verano la he visto de vacaciones, a veces llamo y no les pillo en casa y me encanta que no estén disponibles 24 horas porque significa que están viviendo los dos. No pregunto por juicios porque se pasa fatal, es duro verte en los juzgados con la familia porque por muy mal que te lleves, la quieres".

Alba se ha sentido decepcionada por Isabel Rábago tras su comportamiento con su madre en Secret Story: "La quiero mucho, pero sí, sabe que todo lo de mi madre va para mi hijo y para mí y una nominación es quitarle el pan a la persona que nominas, no me lo esperaba".

[Más información: Santi Burgoa se sincera por primera vez sobre cómo vivió el inicio de su relación con Alba Carrillo]

Sigue los temas que te interesan