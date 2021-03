Las escuderas de Rocío Carrasco: estas son las únicas mujeres que siempre creyeron en ella

Rocío Carrasco durante la presentación del musical 'Qué no daría yo'.

Rocío Carrasco (43 años) no está sola. Esa ha sido una de las máximas más recurrentes escuchadas en los diferentes platós de televisión desde que este pasado domingo, hace ya una semana, se emitiesen los dos primeros capítulos de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Rocío Carrasco no tiene relación con sus hermanos pequeños, Gloria Camila (25) y José Fernando Ortega (28). Tampoco con sus tíos, hermanos de Rocío Jurado, Amador (67) y Gloria Mohedano (66). Tampoco con sus primos, todos los hijos de ellos. Y lo que es peor a ojos de la mayoría, tampoco se habla con sus propios hijos, Rocío (24) y David Flores (22).

Pese a esto, Rocío no está sola. Así lo manifiestan sus amigas a voz en grito, mientras la protegen y la cuidan, no sólo ahora en plena vorágine informativa, sino desde el principio de su relación. Algunas de ellas, desde hace décadas. JALEOS nombra a las verdaderas escuderas de la hija de La más grande, las mujeres que siempre creyeron en ella.

1. Las Campos

María Teresa Campos, Terelu Campos, Carmen Borrego y Rocío Carrasco. Gtres

Rocío Carrasco siempre ha visto a María Teresa Campos como a una segunda madre. La relación entre la veterana comunicadora y la artista Rocío Jurado era muy estrecha. Un vínculo que provocó que Campos contase para su exitoso programa matinal, Día a día, con la presencia de su única hija biológica, entonces Rociíto. Desde aquel momento, finales de los años 90, su unión no ha hecho más que fortalecerse con el paso del tiempo.

No ha habido proyecto que Rocío haya puesto en pie donde no hayan estado María Teresa junto a sus dos hijas, Terelu Campos (55) y Carmen Borrego (54). Durante años, las hijas de la presentadora malagueña han sido preguntadas por la situación personal de Rocío Carrasco y la respuesta del clan siempre ha sido la misma: el silencio. Este pasado verano, en el programa Hormigas blancas dedicado a La más grande, Teresa lanzaba un mensaje premonitorio respecto a todo lo que está sucediendo en los últimos días.

"A ella -a Rocío Jurado- no le habría gustado ver lo que está pasando en su familia, porque Rocío no ha llegado a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo" explicaba. "Si existe algo, yo desde aquí le digo: 'Rocío, levantará cabeza y alguna vez se hará justicia con tu hija". "Yo la amo", dijo Carrasco cuando la prensa le preguntó por estas declaraciones. La relación de Carrasco con las Campos es tan estrecha que Rocío ve a Alejandra Rubio (21) como una sobrina y ella se refiere a Carrasco como "Tita Ro".

2. Las mujeres de Hable con ellas

Las presentadora del programa 'Hable con ellas'. Gtres

En el verano de 2014, Rocío Carrasco volvía a la televisión tras años de silencio mediático. La hacía poniéndose al frente de Hable con ellas, un programa ameno, de entrevistas y entretenimiento con presencia eminentemente femenina. Sus compañeras, que fueron cambiando dependiendo de la temporada, terminaron tornándose, en su mayoría, amigas. Entre ellas se encuentran Sandra Barneda (45), Alba Carrillo (34), Yolanda Ramos (52).

"'No hables a menos que puedas mejorar el silencio' dijo Borges Rocío lo ha mejorado", dijo Barneda sobre su gran amiga mientras veía el documental. Alba Carrillo tuiteó lo siguiente: "Probablemente no haya heredado la voz de su madre, pero sí su fuerza y quizá no golpee como su padre, pero sí esquiva los golpes de la vida como él, con la cabeza bien alta. Rocío Carrasco, te quiero".

Yolanda Ramos, desde su cuenta de Instagram, apoyaba a la hija del boxeador Pedro Carrasco de la siguiente manera: "Que no nos rompan las alas. Si tienen ganas de romper algo que se rompan ellos los huevos. Te quiero mucho amiga mía. Mucho".

3. Anabel Dueñas

Rocío Carrasco, Fidel Albiac y Anabel Dueñas en el estreno del musical, en septiembre del 2019. Gtres

La cantante cordobesa Anabel Dueñas (35) ha sido la gran valedora de los secretos de Rocío Carrasco en los últimos años. Rocío se enamoró de la voz de la joven artista y la seleccionó para representar a su madre, Rocío Jurado, en los diferentes musicales que han hecho. El último, en plena pandemia de coronavirus, Qué no daría yo por ser Rocío Jurado.

4. Belén Rodríguez

De izquierda a derecha: Belén Rodríguez, Yolanda Flores, Teresa Campos y Rocío Carrasco en la presentación de 'Día a día' en septiembre de 2001. Gtres

Belén Rodríguez es otra de las grandes infalibles en la vida de Rocío Carrasco. Ambas se conocieron como compañeras de televisión bajo el paraguas de María Teresa Campos en Día a día. Aunque el programa llegó a su fin en 2003, la amistad entre ellas perdura hasta estos días y la lealtad de Belén Rodríguez para con su Carrasco la han llevado a renunciar a trabajo en televisión por no coincidir con la persona a la que unos días llamaba "monstruo": Antonio David Flores (45).

5. Isabel Rábago

La colaboradora Isabel Rábago en una imagen de archivo.

La periodista y abogada Isabel Rábago (46) es otra de las personas que siempre ha estado al lado de Rocío Carrasco. La colaboradora de televisión forma también parte del círculo más íntimo de la familia Campos, donde Rocío es una más. Junto a ellas, Rábago ha pasado los momentos más especiales de su vida pública y privada. Pero sobre todo, ha sido su gran bastón en esos instantes en los que Rocio más la ha necesitado.

