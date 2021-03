Las 10 frases más demoledoras de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco

Rocío Carrasco (43 años) se ha convertido en la protagonista de la semana. Su documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, estrenado este domingo 21 de marzo en Telecinco, ha dado mucho que hablar. Sus desgarradoras confesiones no solo han tenido un enorme impacto en los medios de comunicación, sino también en una sociedad que ha comenzado a forjarse opiniones acerca de su testimonio. Muy emocionada, la hija 'La más grande' contó los motivos que la han llevado a romper su silencio, su difícil relación con Antonio David Flores (45) y los comentarios con los que ha tenido que lidiar en los últimos años. El más repetido, el de 'mala madre'.

"Me lo han dicho en medios y en programas de televisión. Y me han hecho sentirme como tal. Demasiadas veces", contó Rocío Carrasco, quien también tiene total certeza de que su hija, Rocío Flores (24), se ha forjado esta misma opinión. "A mí David, en ese sentido, no es que me preocupe menos... Sé que él me ama, y eso me da tranquilidad. Pero Rocío sí lo piensa, creo que sí lo piensa", aseguró en referencia a su primogénita, que en los últimos tiempos ha demostrado la difícil relación que mantiene con su madre -desde aquel fatídico 27 de julio de 2012 cuando comenzó su batalla tras una agresión-, a través de sus demoledoras palabras.

JALEOS ha recopilado algunas de las frases pronunciadas por Rocío Flores en contra de su madre a lo largo de los últimos años, tanto en los platós de televisión como en las revistas del corazón y las redes sociales. Todas estas ya han hecho historia en la prensa rosa de nuestro país y regresan a la actualidad en medio de una guerra familiar que parece no tener fin.

Rocío Flores en los brazos de su madre, posando junto a su hermano, su abuela y José Ortega Cano. Gtres

1. "Que te levante tu madre para recoger noseke de tu hermano a estas horas, nooo y menos un sábado #teodiomamá"

2. "Hay algo sobre mi hermano que no le perdonaré jamás".

3. "Mi madre sí me cogió el teléfono cuando me puse en contacto con ella. No voy a decir lo que me dijo, pero fue un 'hasta luego, Mari Carmen'. No voy a revelar el contenido de la conversación, pero la gente dice que nunca la he llamado y han sido varias veces".

4. "Es mi madre, claro que se me remueve al verla en una revista, pero luego pienso en otras cosas más y digo 'qué lástima, qué pena todo'. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, también te lo digo. Ella no lo sé".

Antonio David Flores y su hija Rocío, en una imagen de archivo. Gtres

5. "No estoy dispuesta a ver sufrir a Olga que es la persona que me ha criado, le pese a quien le pese".

6. "Papá, te quiero con locura y quien no está es porque no ha querido".

7. "Querida mamá he de decirte que no te aguanto un segundo más. ¡Gracias!"

8. "Quien más me ha dolido a mí y más le ha dolido todo es al que viene detrás de mí (su hermano). Que más que nosotros dos no ha sufrido nadie y al final los que hemos perdido aquí somos él y yo en una guerra que no nos pertenece".

9. "Desde que yo era muy, muy, muy pequeña, te estoy hablado de que yo tenía ocho o nueve años, me tenía que hacer responsable de muchas cosas que no me correspondían. Y no era por parte de mi padre".

10. "En estos últimos años la he llamado unas seis veces y solo me lo cogió una vez. Fue para preguntar por mi hermano y la respuesta que obtuve no fue muy agradable".

