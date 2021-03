Rocío Flores denuncia que fue vetada en el documental de su madre, Rocío Carrasco

Tras la emisión de los dos primeros capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva, se sucedieron las reacciones. Entre ellas, se echó en falta una por encima de las demás: la de su hija, Rocío Flores (24 años). Se esperaba que la joven, una de las grandes protagonistas del relato que su madre, Rocío Carrasco (43), dijese algo respecto de todo lo que se había escuchado.

Ha sido a primera hora de esta tarde, lunes 23 de marzo, cuando la hemos escuchado. Una vez reposado todo lo que Carrasco manifestó ante las cámaras de esa producción detrás de la que se encuentra La fábrica de la tele, su hija ha roto su silencio. Lo ha hecho con dos vídeos cortos compartidos en sus stories de Instagram con los que denuncia que, si este domingo 21 de marzo no la escuchamos, fue porque no se le dio paso. O lo que es lo mismo: pone sobre la mesa un veto que le impidió hacer algún matiz, explicar algunos detalles y, como ella misma expresa, tratar de tender -una vez más- un puente hacia su madre.

"Hago este vídeo, con total libertad en mis redes sociales, para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo, y para tender un puente una vez más. No se vio oportuno. No se me dejó. Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado", se puede escuchar a una serena Flores dirigiéndose a su comunidad de 639.000 followers.

Antonio David da un beso a su hija Rocío en el plató de 'GH VIP'.

Rocío se ha expresado en esta red social pocos minutos después de que la presentadora de Sálvame Carlota Corredera (46), anunciara que el programa, la productora del mismo -que es la del documental de Carrasco-, así como todos los espacios de Mediaset, han tomado la decisión de prescindir de los servicios de Antonio David Flores (45).

Llamamiento desde Honduras

Precisamente ese regreso mediático del exguardia civil para participar en GH VIP 7 y la noticia de que sería su hija Rocío quien acudiría a plató a defenderle, fue lo que llevó a Carrasco a tocar fondo. El 5 de agosto de 2019, tras enterarse de este hecho, decidió que no quería seguir viva. Que no era capaz de aguantar, de nuevo, recordar todo el sufrimiento padecido durante dos décadas de conflicto con Antonio David. Así lo expresaba en el capítulo 0, con el que se contextualizaba por qué ahora ha decidido dar su versión de los hechos. Por qué habla tras 25 años callada y después de haberse intentado quitar la vida.

Aquella defensa de su padre ante la audiencia de Telecinco, fue el primer paso antes de irrumpir en la escena mediática. Meses más tarde, fichaba por Supervivientes y, desde Honduras, realizaba varios llamamientos a su madre para tratar de conseguir un cara a cara con ella -sin cámaras delante- con el que poder realizar un primer acercamiento tras casi ocho años sin tener relación alguna.

Rocío rota en llanto en uno de los llamamientos que hizo a su madre desde la isla de 'Supervivientes'.

Rocío hija, que hace alusión en ese vídeo al intento de tender, de nuevo, un puente, lo hizo de manera reiterada desde el reality. Allí, pudimos ver cómo se rompía en llanto tras la comunicación realizada por la organización del programa de la situación que se estaba viviendo en España, a finales de marzo, con la pandemia. La joven insistía en que quería saber cómo estaba su madre. A pesar de que la presentadora, Lara Álvarez (34), le prometió llevarle noticias de esta, Carrasco no accedió.

Tampoco recibió respuesta a la felicitación de cumpleaños que le realizó delante de las cámaras. El 29 de abril del pasado año, miraba a cámara y decía: "Muchísimas felicidades. Me encantaría poder decírtelo en privado, pero bueno. Disfruta de tu cumpleaños lo máximo que puedas". Unas palabras ante las que Carrasco, que en esas primeras entregas del documental puso de manifiesto el daño que le hacía ver a su hija -desde julio de 2012 no había vuelto a verla hasta que, en septiembre de 2019, se sentó en el ya mencionado plató de GH VIP- removiendo ese dolor que ahora ha compartido "para seguir viva".

