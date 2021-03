El abrumador apoyo de Irene Montero a Rocío Carrasco: "Es una víctima de violencia de género"

El testimonio de Rocío Carrasco en el documental que emite Telecinco prometía ser una bomba en los programas de corazón y para las redes sociales, pero nadie esperaba que la hija de Rocío Jurado colocara el debate de la violencia de género en prime time y recibiera el apoyo inmediato de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Montero advertía en Twitter que el testimono de Rocío Carrasco es "el de una víctima de violencia de género" y que en sus palabras se podrían ver reflejadas muchas mujeres en España que no ven salida a su situación de violencia, sobre todo cuando no reciben apoyo de la Justicia.

Minutos después de emitirse el episodio número cero de Rocío: Contar la verdad para seguir viva, en el que Carrasco ha narrado como llegó a intentar suicidarse el pasado 5 de agosto por el maltrato psicológico que sigue sufriendo por parte su exmarido Antonio David, Irene Montero ha querido dejar claro que "cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", mostrando su solidaridad absoluta con Rociíto.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Quizá por eso, la responsable de Igualdad ha querido mostrar públicamente su apoyo a la hija de Rocío Jurado insistiendo en que los datos son demoledores en España: "Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan".

Además, Montero es consciente de que "este testimonio ocupará muchas horas de televisión" pero considera que en la angustia que Carrasco ha mostrado en este documental "muchas otras mujeres se verán también reflejadas", abriendo la esperanza a que puedan pedir ayuda y denunciar.

De hecho, las palabras de Rocío Carrasco, presentando informes psicológicos para mostrar el maltrato que ha sufrido, pone el foco no sólo en que ella es una víctima, sino que sus hijos también lo son.

Y si alguien podría pensar que por ser una persona famosa o con dinero no podía sufrir este tipo de violencia, Irene Montero ha querido recordar que "no existe un perfil de mujer maltratada, igual que no existe un perfil de maltratador. Tener o no dinero, estudios, una familia que te apoya... en todas las circunstancias se puede ser víctima de violencia de género".

No dudar de ella

La responsable de Igualdad ha advertido que no se puede poner en duda lo que ha sufrido Rocío Carrasco por una cuestion de mayor o menor afinidad con ella: "Las víctimas de violencia machista son mujeres que, como todas, te pueden gustar más o menos, pero eso no pone en cuestión su experiencia de maltrato, ni la necesidad de que existan procesos de protección y reparación social para todas ellas".

Y adelantándose a quienes puedan criticar que se trata de un debate que enfrenta a hombres y mujeres, como ocurre con las tesis de los partidos de ultraderecha, Irene Montero ha asegurado que "no se trata de criminalizar a los hombres sino de entender la violencia machista para erradicarla y proteger a las víctimas".

Muchos en Twitter han afeado a la ministra que estuviera viendo el programa y que saliera a la palestra a defender a Rocío Carrasco, pero Irene Montero ha aprovechado que se está hablado de malos tratos y de violencia de género en uno de los programas de más audiencia y que más diálogo está creando en las redes para mostrar su apoyo a las mujeres que son víctimas de esta lacra social.

"Os recuerdo que tras el 016 hay una voz de apoyo y asesoramiento las 24h del día y los 365 días del año. Ahora además atiende a todas las víctimas de todas las violencias machistas. Recordad que no estáis solas".

Después de las duras confesiones de Rocío Carrasco, entre las que narra los problemas que tienen las víctimas de malos tratos psicológicos para demostrar la violencia por parte de sus parejas, Irene Montero ha advertido de que "la reparación [a estas mujeres] debe ser colectiva, pública y social".