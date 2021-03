El día que una asociación que defiende a hombres acusados de malos tratos premió a Antonio David

El nombre de Antonio David Flores (45 años) lleva más de 72 horas en boca de todos tras la emisión de los dos primeros capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la docuserie donde su exmujer, Rocío Carrasco (43), ha denunciado públicamente haber sufrido malos tratos psíquicos, e incluso un episodio físico, por parte del padre de sus hijos.

¿Es Antonio David un buen padre? ¿Puede ser un "maltratador" un padre óptimo para sus hijos? Las preguntas en torno a este delicado asunto se han multiplicado por mil en los programas de televisión donde comentan, debaten y reaccionan a las demoledoras declaraciones de la hija de Rocío Jurado.

Antonio David, galardonado con el Premio Libra 2017. Gtres

Cabe recordar que en el año 2003, Antonio David marcaba un precedente no sólo en la prensa del corazón, sino en la sociedad, al conseguir una de las primeras custodias compartidas en España tras divorciarse en 1999 de Rocío Carrasco. Además, tanto Rocío Flores (24) como David Flores (22), los dos hijos nacidos del matrimonio, decidieron, siendo adolescentes, abandonar el hogar materno y mudarse a Málaga junto a su progenitor.

El 15 de noviembre de 2017, siete meses después de que Rocío Carrasco presentase una macroquerella contra él por un presunto delito continuado de difamación tras 17 años de declaraciones públicas que le ocasionaron lesiones psíquicas, un delito de secuestro de un menor y otro de alienación parental, Antonio David Flores recibía un significativo galardón.

La Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género (AVILEGEN) y El Correo de Andalucía eran los responsables de orquestar la que llamaron Gala de la Igualdad y el Deporte, ceremonia en la que se reconoció al ex guardia civil con el Premio Libra 2017, el cual le honró como "padre ejemplar". En plena vorágine de aquel complicado momento judicial, ese premio cobraba un sentido muy especial para él.

Antonio David Flores recogiendo el Premio Libra. Gtres

Sus palabras al recoger el Premio Libra 2017 fueron las siguientes: "Cuando estoy en contra de la Ley de la Violencia de Género es cuando alguna mujer la utiliza poniendo una denuncia falsa, acogiéndose a sus beneficios, que son muchos, ya lo sabemos, pero hay uno que es fundamental. Es que un padre denunciado por violencia de género, ipso facto, pierde la custodia compartida. No hay marcha atrás. De repente igual no tienen en cuenta el perjuicio que se crea al padre y a sus hijos al utilizar de una manera dañina y falsa esta ley".

El tertuliano de televisión concluía su discurso hablando del sufrimiento de sus hijos quienes entonces ya no tenían ningún trato con su madre, pues Rocío abandonó el hogar en julio de 2012 y David, el pequeño, en junio de 2016. "Ofrecer este premio a mi mujer, Olga, y a mis hijos, porque sólo ellos saben realmente cómo lo están pasando. Como bien sabéis, hace siete meses fui denunciado por mi exmujer, utilizando la Ley de Violencia de Género. Estoy esperando que la jueza de pronuncie para archivar la causa o ir a juicio. Espero la próxima vez poder hacer una reflexión algo más extensa y con datos sobre la Ley de Violencia de Género".

AVILEGEN denunciará a Telecinco

Según ha anunciado este miércoles el presidente de la asociación, Enrique Saborido, AVILEGEN procederá a denunciar a Telecinco en apoyo de Antonio David Flores en su conflicto con Rocío Carrasco. ha afirmado que "resulta un sarcasmo que Rocío Carrasco hable de que le han sido arrancados sus hijos cuando son los padres quienes resultan diariamente afectados por las resoluciones de violencia de género o civiles".

AVILEGEN, Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género, relata en su página web que "la igualdad se ha construido contra los hombres y la Ley de Violencia de Género no ha cumplido sus objetivos".

Rocío Carrasco durante el documental.

Y prosigue: "Podríamos concluir que se está regulando implícitamente un delito de odio sin que se haya paliado la problemática de la violencia. La discriminación está proscrita y también por la condición de ser hombres, no pudiendo prevalecer por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. Nuestra asociación te defiende a ti porque sólo de ese modo se defiende a tus hijos"

Y concluye: "Solo nosotros defendemos al colectivo más vulnerable, a los injustamente objeto de falsas denuncias. Nuestros profesionales están para ayudarte y después te pediremos que tú ayudes a otros que se encuentren en idéntica situación que tú. No nos temblará el pulso en tutela de tu integridad y de tus derechos. Nos avalan muchos años de defensa de estos valores en todas las instancias jurisdiccionales. La igualdad de derechos no es una conquista de la ultraderecha, sino un valor progresista".

Las palabras de Antonio David

Este miércoles, Antonio David ha hablado con El programa de Ana Rosa y ha desvelado cómo se encuentra en el que probablemente sea uno de los peores momentos de su vida. "Anímicamente me encuentro mal, pero tranquilo porque donde tuve que hablar hablé", ha asegurado.

"Fui investigado durante tres años y estoy siendo juzgado por segunda vez. Siento que se me está juzgando dos veces. Primero me juzgó la Justicia y ahora la opinión pública", ha confesado el malagueño, afectado por el hecho de que no se esté respetando la presunción de inocencia en su caso. "He vuelto a perder mi trabajo", se queja amargamente, muy dolido por los últimos acontecimientos.

Sin embargo, si algo tiene claro Antonio David es que "no soy la persona que se describe en el documental" y, por lo tanto, "llegado el momento, hablaré". Por último, el padre de Rocío Flores ha querido agradecer las "muestras de apoyo que está recibiendo" y, añadiento que "está fuerte", no ha dudado en desvelar que "confía plenamente en su abogado", que en los próximos días emprenderá acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado el Derecho al Honor de Antonio David.

[Más información: Rocío y David Flores, las víctimas inocentes del espectáculo nacional de sus padres]