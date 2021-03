El abogado de Antonio David Flores: "No se puede hacer un juicio social. Nunca había visto esto"

Antonio David Flores (45 años) está completamente 'desaparecido' desde la emisión de los dos primeros capítulos de la serie documental de Rocío Carrasco (43). En ellos, su exmujer le acusa, directamente, de haberla maltratado física y psicológicamente, de ser "diabólico", de haberla amenazado en numerosas ocasiones y de haberle arrebatado a sus dos hijos, Rocío (24) y David (22), entre otras cosas.

Unas demoledoras confesiones por parte de la hija de Rocío Jurado que han provocado el despido inmediato de Antonio David de Mediaset y un gran impacto social, generando un movimiento de apoyo al que se han sumado políticos y diferentes personalidades, clamando justicia para una mujer presuntamente maltratada que por fin ha dado un paso al frente para contar su verdad.

Ante la posibilidad de que el excolaborador -absuelto por la justicia de las acusaciones de maltrato- inicie acciones legales contra Carrasco y todos los que le han llamado maltratador en los últimos días, El programa de Ana Rosa ha entrevistado en exclusiva a Iván Hernández, abogado de Antonio David, que ha contado cómo se encuentra su cliente en estos momentos.

"Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que relata hechos de 25 años, 119 páginas con el mejor asesoramiento que podría tener. Se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense... Han declarado los imputados y la justicia, por dos veces, ha determinado que no hay indicios determinados para juzgarlo. No hay indicios, no es que haya sido absuelto por falta de pruebas", ha comenzado, argumentando la inocencia de su cliente.

Antonio David junto a su abogado, Iván Henández, a su llegada a un juicio.

Asombrado por el debate nacional que se ha creado tras el documental de Rocío, el abogado ha confesado que "yo nunca había visto esto. Es increíble. Y creo que no hace ningún bien ni a la justicia ni a todo lo que la rodea".

Confirmando que Flores va a tomar medidas legales tras la docuserie, Hernández ha asegurado que "vamos a iniciar las acciones oportunas contra el responsable que ha realizado la aportación de las pruebas incompletas y ha ocultado en ese reportaje todo lo que los jueces han visto, examinado y juzgado. Se ha faltado a verdad sobre los propios documentos que aparecen en ese reportaje". Desvelaba las intenciones de su cliente, pero sin querer dar nombres de quién es el responsable de lo que consideran una manipulación informativa.

Asegurando que en "el propio reportaje se hacía referencia a un informe sesgado del 5 de agosto y 6 de agosto que si se sacan a la opinión pública íntegramente se podrá atisbar quien es el responsable", Iván no ve posible que se reabra judicialmente este asunto. "119 páginas, relatando hechos de 25 años, declaraciones de todas las partes, y se hace una declaración guionizada de Rocío Carrasco en el reportaje. Hubiese sido bueno poner su declaración ante el juez", ha señalado, insinuando que la hija de La más grande no contó la verdad en lo que se ha visto de documental.

"Los asuntos penales no son cuestión de aportar pruebas nuevas", ha asegurado acerca de la posibilidad de que Rociito aporte nuevas pruebas al juez, aclarando: "Aportó todas las pruebas, declaró todo el mundo y la justicia se pronuncia que no hay indicios. Se solicita el recurso, la reapertura y no hay indicios. Ha estado 3 años investigado".

Indignado ante el apoyo explícito de políticos e instituciones a Rocío Carrasco, el abogado de Antonio David ha aclarado que "la justicia no es cuestión de apoyos institucionales ni políticos. Es cuestión de justicia. La justicia no puede estar mediatizada y nadie puede defenderla. Su independencia es fundamental. Y además los pronunciamientos son sobre un reportaje que no contiene lo que han podido ver los jueces. Quien ha llevado el reportaje estaba engañando a la opinión pública. Se tapó ese informe, que salga a la luz ese informe. Hay hechos muy significativos que se suprimieron en ese informe. Se faltó a la verdad", ha desvelado, añadiendo que "Rocío contó su verdad en el juzgado y lo hizo bajo juramento" y, según ha dejado entrever, es distinta a la del documental: "Quien ha hecho el reportaje que ponga esa declaración", ha pedido.

Flores en el plató de 'Sálvame', espacio del que ha sido despedido tras el testimonio de Carrasco. Instagram.

Defendiendo la inocencia de Antonio David, su abogado ha afirmado que "esto es cuestión de conciencia. No se puede entrar en este juego, en el juego público. Se dijo que la justicia era machista. Esas pruebas las han visto jueces. Ha habido 6 resoluciones, 3 juezas y 4 jueces. Han podido ver todas las pruebas. "No se puede hacer un juicio social. No se puede señalar y tachar y condenar a Antonio David fuera de la justicia. Han sido cientos de escritos los presentados por la defensa de Rocío Carrasco. Y una persona no puede trabajar, no tiene voz, no puede defenderse", ha añadido, criticando la condena social a su cliente sin defender una presunción de inocencia que todos deberíamos tener.

Sin dar crédito ante lo que está sucediendo a nivel social en los últimos días, el letrado mantiene que "la justicia debe olvidarse de lo de fuera. Los jueces lo han examinado todo. Nunca había visto que se procediera de esta forma. No se puede hacer lo que se ha hecho. No puede haber un reportaje así, privar a la opinión pública de lo que han visto los jueces. No se puede poner a los pies de los caballos a jueces, abogados, forenses, psiquiatras de Rocío Carrasco que han declarado".

El informe del intento de suicidio

Convencido de que el caso no se puede reabrir aunque Rocío pida la declaración de otros médicos, Iván ha lanzado una pregunta a todos los espectadores: "¿Pero alguien piensa que Rocío Carrasco durante 3 años no ha tenido el mejor asesoramiento legal? Han comparecido todos sus psiquiatras privados, que no públicos. ¿Por qué es este reportaje?".

Rocío Carrasco durante el documental.

Sin querer entrar en detalles, el abogado de Antonio David ha vuelto a incidir en que la confesión de la hija de Rocío Jurado en su documental difiere de su declaración ante el juez y que, en el programa no se emitieron los documentos al completo, sino sesgados y modificados: "La verdad bajo juramento la ha contado en un juzgado. En el reportaje salían informes tachados, mezclados, luego se hicieron informes particulares del mes de octubre cuando se presentó la reapertura. Eso está en las manos de quien no ha sacado toda esa documentación".

Un informe acerca del intento de suicidio de Rocío Carrasco que Iván Hernández está seguro de que pronto saldrá a la luz al completo y conoceremos lo que realmente sucedió ese día en que la joven intentó quitarse la vida: "Saldrá, pero no por mí. Todo lo que tenga que hacer lo haré en el juzgado".

