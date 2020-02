Rocío Carrasco se sincera en su semana más complicada: "Todavía no me he despachado a gusto"

Esta semana no ha debido ser fácil para Rocío Carrasco (42 años) después de que viera la luz la sentencia que detallaba qué ocurrió aquel 27 de julio de 2012 en el que, tras una fuerte pelea, su hija Rocío Flores (23) abandonó el domicilio materno para no volver. Esta semana el pasado ha vuelto para la hija de Rocío Jurado. Ocho años después, ha vuelto aquel aciago recuerdo en plena promoción de la obra musical en memoria de su madre, Qué no daría yo por ser Rocío Jurado.

En una entrevista para el espacio radiofónico La mañana de Andalucía, Carrasco se ha sincerado y ha hablado del dolor por ese conflicto familiar, de las lágrimas que ha derramado. Rocío se ha abierto en canal y ha hablado de su madre y de cómo la recuerda: "La he tenido siempre igual de presente y la he sentido siempre a mi lado. Ella siempre está conmigo. Todos los días la necesito al cien por cien".

Rocío Carrasco en una imagen reciente. Gtres

Rocío y Fidel Albiac, su marido, son un matrimonio sólido y unido ante la adversidad. En esta obra, él ejerce de director y cuenta Carrasco cómo es trabajar a su lado: "Ha sido facilísimo. De hecho, yo volvería a repetir: me volvería a casar con él, volvería a conocerlo como lo conocí hace 20 años. Yo volvería a todo con Fidel". Ha sido durante un cuestionario del programa en la que la otrora 'Rociíto' se ha sincerado especialmente. Ha reconocido que ha "llorado mucho" y que "hay heridas que no cierran".

Sobre su hermético silencio, reflexiona: "Hasta ahora lo he hecho así y de momento me ha ido bien la cosa". Nunca ha hablado y, asegura, que no lo va a hacer. Eso sí, eso no quiere decir, se aclara, que no tenga cosas que contar: "Todavía no me he despachado a gusto". Termina la entrevista rememorando a 'La más grande' y sostiene con firmeza que Jurado "estaría muy orgullosa y encantada" con el musical.

Lo cierto es que esta semana ha sido tan dolorosa como importante para Rocío Carrasco. Y es que, más allá de esos pasajes y de esta entrevista, FórmulaTV ha anunciado en exclusiva que Rocío y Proamagna -la productora de Mi casa es la tuya- preparan una serie y un documental sobre Rocío Jurado. Dos proyectos más que se suman al musical que ya se encuentra girando por España.

Rocío madre y Rocío hija, su historia

Rocío Carrasco, su hijos, Rocío Flores y David, y Antonio David en montaje JALEOS.

Han sido años de mala relación ahondados por la distancia y salpimentados por varias declaraciones públicas devastadoras que han terminado por matar su relación. Para llegar al origen de esta enemistad hay que remontarse a 2012, cuando la tensión y una fuerte discusión en el hogar Carrasco llegó a tal punto que la hija decidió irse a vivir con su padre. Entonces trascendió a la prensa que en el enfrentamiento se habían lanzado duras acusaciones, gritos y alguna agresión física.

Según ha asegurado la nieta de 'La más grande', la situación en su casa era insostenible. Se llevaba mal con su madre y la presencia de Fidel Albiac solo empeoraba la situación, según el entorno de la joven. Flores explicó en una entrevista que 2012 había sido "una mierda de año''. En el otro lado estaba Antonio David, que acogió a sus hijos y en 2013 decidió dar un paso al frente e interpuso una demanda para reclamar ante la Justicia la guarda y custodia en exclusiva de su hija, fruto de su matrimonio con Rocío Carrasco.

A todo este largo enfrentamiento familiar esta semana se ha sumado un nuevo capítulo: se ha hecho pública la sentencia del juzgado de Menores que condena a Rocío Flores por el enfrentamiento que vivió en 2012 con su madre, y por el que terminó yéndose de casa.

Según la sentencia del Juzgado de Menores número 4 de Madrid, que publicaba Vanitatis, "sobre las 8:00 horas del día 27 de julio de 2012, encontrándose la menor en el domicilio familiar junto a su madre, la pareja de esta y su hermano, inició una disputa con aquella en el transcurso de la cual le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas", reza el documento.

La agresión fue de tal magnitud que la hija de Rocío Jurado "sufrió policontusiones con equimosis en la región frontal derecha, con edema en ambas muñecas, en muslo derecho, en el antepié derecho y un hematoma en el segundo dedo del pie derecho, para cuya curación únicamente precisó de una primera asistencia facultativa".

Ese día Rocío hija se fue de casa para no volver tras declarar contra su madre en la Guardia Civil. Ese día Rocío Flores abandonó la casa materna para jamás volver y se va a vivir con su padre -en el verano de 2016, a tan solo seis meses para cumplir la mayoría de edad, se les une el pequeño David-. Ese día de julio Rocío Carrasco vio cómo su hija se iba sin mirar atrás... y hasta tal día como hoy, donde todo sigue igual y solo el pasado, a golpe de sentencia, se empeña en volver.

