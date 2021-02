Alba Carrillo y Santi Burgoa, escapada romántica por el cumpleaños de él: su noche en un hotel de lujo

Cuando en septiembre de 2019 Alba Carrillo (34 años) confirmaba, durante su concurso en Gran Hermano VIP 7, su relación sentimental con el periodista Santi Burgoa (37), tras meses de rumores entre bambalinas, ni ella misma pensó que esta iba a ser una historia de amor larga en el tiempo. De hecho, en el transcurso del reality de Telecinco tuvo serias dudas de que Santi la estuviese esperando. La suya fue una relación que se fraguó en los pasillos de Telecinco; ella como colaboradora de Ya es mediodía; él, como copresentador en Cuatro a día junto a Carme Chaparro (47).

Se vieron, compartieron plató, intercambiaron pareceres y gustos, y hasta ahora. Su relación ha estado marcada todo este tiempo por la discreción y este martes la pareja, que el próximo mes de septiembre alcanzará su segundo aniversario, ha celebrado por todo lo alto, con una velada romántica, el 37 cumpleaños de él, como ha podido conocer JALEOS en exclusiva. Ya el pasado lunes, al filo de las doce de la noche, Alba Carrillo interrumpía su colaboración en el programa La isla de las tentaciones para felicitar a su pareja sentimental. Ligeramente ruborizada, aseguró: "Felicidades a Santi, que es su cumple, que te quiero".

Santi y Alba a la salida del hotel donde festejaron el cumpleaños del periodista. EL ESPAÑOL

Acto seguido, y jugando con la intriga, dejó caer que Burgoa ya es "talludito" para casarse. Sin saber si habrá, o no, boda en el horizonte, lo que no desveló el pasado lunes la exmodelo fueron los planes de celebración de ese cumpleaños. No obstante, este periódico tiene todos los datos y las imágenes que lo atestiguan. Ambos han festejado este día tan especial en un hotel de cinco estrellas y con spa para dos. Este pasado martes, al terminar su colaboración en el espacio de Sonsoles Ónega (43), Santi recogió Alba en las puertas de la cadena en Fuencarral. La pareja ponía rumbo al exclusivo hotel URSO, ubicado en pleno corazón de Madrid. Ambos se dieron a una noche de lujo.

La puerta del hotel en el centro de Madrid donde pernoctaron Alba y Santi. EL ESPAÑOL

Ataviada con ropa cómoda, y portando solo una pequeña maleta, la pareja entraba por separado. Una vez allí, se les pudo ver disfrutar de las instalaciones del hotel, no apto para todos los bolsillos. La pareja ocupó una habitación Doble Deluxe y desembolsó 300 euros que cuesta la noche, con desayuno completo incluido. Perteneciente al grupo Marugal, y reformado íntegramente entre 2011 y 2013, este hotel está construido sobre una superficie de 8500 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. A buen seguro que Alba y Santi disfrutaron del exclusivo restaurante y de la joya del establecimiento: un spa con hamam (sauna tradicional) y wellness con gimnasio. Discretos como siempre, ambos abandonaban el hotel por el parking, momento en el que eran fotografiados. Sea como fuere, la relación entre Alba Carrillo y Santi Burgoa ha cogido velocidad de crucero y está destinada a ser una de las relaciones más sólidas del panorama nacional.

De lo que no cabe duda es del gran cambio que ha experimentado la vida de Carrillo desde que Santi irrumpió en su vida. "Pues nada, que le quiero mucho, que él ha sido mi mejor tentación", apostillaba en el debate de Tentaciones. No solo eso, el periodista, que en la actualidad presenta los fines de semana Madrid Directo, en Telemadrid, le ha brindado calma y serenidad a su vida.

Alba Carrillo en dos momentos tras su velada romántica con Santi. EL ESPAÑOL

A la salida de GH VIP, en 2019, Santi la esperó, se reencontraron, pero ninguno de los dos pensaba que, meses después, sus caminos estaban a punto de separarse por una pandemia. Tras el confinamiento, volvieron a verse y disfrutaron juntos del verano. Ahora la pareja adapta sus planes a las circunstancias impuestas por el coronavirus y a sus respectivos trabajos. Así hablaba Alba Carrillo hace un tiempo sobre su relación con Santi: "Con Santi estoy muy bien. Estamos felices. Me ha dado la estabilidad que yo necesitaba, sin grandes expresiones al exterior. Me ha enseñado a vivir el amor de una forma más personal y la verdad estoy muy muy feliz".

Alba Carrillo llegando a su casa tras la noche en el hotel. EL ESPAÑOL

Una placidez y serenidad, pues, que se ha hecho extensible en la relación que libra la exmodelo con Fonsi Nieto (42), el padre de su hijo Lucas. Tras un tiempo de guerra, ambos viven una etapa muy sosegada y tranquila, cargada de afecto, como se pudo comprobar el pasado verano durante la comunión de su hijo. Fue la propia Alba la que, cual madre orgullosa, revelaba a través de Instagram algunos de los detalles que tuvieron lugar en Nava del Barco (Ávila), localidad natal de la abuela materna del pequeño, Lucía Pariente (58), y refugio de Carrillo cuando necesita evadirse de los problemas del día a día. Un momento que calificó como "uno de los más emocionantes de mi vida". Ataviada con un favorecedor vestido rosa palo adornado con mangas de tul y pedrería confeccionado por Cristina Tamborero, la colaboradora de Ya es Mediodía se atrevió a participar en la primera eucaristía de su único hijo, instantes que no dudó en inmortalizar y compartir con sus seguidores. Si bien es cierto que para cualquier niño hacer la comunión es motivo de alegría, en este caso la felicidad de Lucas se multiplicó al ver a sus padres unidos de nuevo. Fonsi Nieto estuvo presente en el gran día de su hijo mayor, un evento en el que parce que la cordialidad entre él y su ex, Alba Carrillo, fluyó en todo momento. La modelo ha hecho público durante años los desencuentros que existían entre ella y Fonsi, una relación que ha pasado por muchos baches y que ahora parece estar en su mejor momento.

El lado má s desconocido de Santi

Aventurero, deportista, viajero incansable y actor de doblaje, este vallisoletano es un periodista que lleva más de diez años trabajando en medios de comunicación. No solo eso, en su afán más polifacético Burgoa presta su voz como locutor en anuncios, promociones y audiolibros. Ahí no quedan sus pasiones. Buceando en sus cuentas sociales, se intuye que Santi es un gran apasionado del surf. Es más, en la mayoría de sus publicaciones prevalece el mar como paisaje. No oculta su faceta de surfero y ha explicado, en más de una ocasión, que para cabalgar las olas prefiere "cualquier zona de Indonesia que tenga buenas playas". Además de su faceta puramente periodística, Burgoa lleva dedicándose durante 13 años al doblaje profesional, poniendo así su voz en películas, videojuegos, documentales, anuncios y demás producciones. Una carrera consolidada en los medios que le ha llevado a ser el copresentador del programa Cuatro al día, junto a Chaparro.

