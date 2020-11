1 de 12

Alba Carrillo no lo está pasando bien. La colaboradora de 'Ya es mediodía' se ha tenido que despedir de su perro Lunes. Así se ha expresado en sus redes sociales: "Quiero aprender a amar como un perro. De esa manera incondicional en la que solo amamos los humanos a nuestros hijos. Sin esperar nada a cambio, sin exigir, solo dando. Lunes me ha hablado más que muchos humanos con miles de palabras que no decían nada. Me ha guarecido con sus ojos, en días tristes, más que muchos abrazos de personas que no acaban reconfortando. Me ha enseñado que por muy revuelto y feo que estuviera todo, al llegar a casa siempre estaría él, feliz y lleno de energía, esperándome. A tráves de sus ojos,he aprendido a amar a todos los animales. Los ojos de los animales, brillantes y expresivos siempre claman piedad y llenan de ternura. Piedad porque injustamente, están a nuestra merced. Ternura, porque sacan lo mejor de nosotros y calman nuestras entrañas. Amar a un animal, te acerca a lo mejor de ti mismo. Nos enseñan que los animales están por debajo de nosotros porque no son racionales. Craso error. Nos sacan muchos peldaños en humanidad, están infinitamente más alto que nosotros en la escala de valores y tienen mucha más pureza y verdad. Siempre te querré y te estaré eternamente agradecida por todo lo que nos has dado. Eres experto en robar corazones en tiempo récord. Una parte de mi mundo se va hoy contigo, se cierra una etapa. Ve feliz, Lunes". Los que la siguen se han deshecho en pena, como Marisa Martín-Blázquez: "Lo siento, Alba. Se les quiere tanto... Un beso enorme".