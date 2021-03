Julián Contreras recuerda el infierno que vivió Carmina Ordóñez al lado de Ernesto Neyra

Un día después de la emisión de los primeros capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva,Julián Contreras (35 años) recurría a sus stories de Instagram ante la cantidad de mensajes recibidos, porque para muchos, el relato de Rocío Carrasco (43) guardaba ciertos paralelismos con la situación que su madre, Carmina Ordóñez, tuvo que hacer frente en su relación con Ernesto Neyra (59).

Entonces, JALEOS se puso en contacto con Julián para analizar el contenido de sus dos publicaciones. Con tono sosegado, él mismo explicó: "Es inevitable que esto remueva, pero a mí y a cualquier persona. Yo creo que ver a alguien sufrir y relatar un testimonio con tantísimo dolor y angustia, es imposible que deje indiferente a nadie normal. En mi caso personal, lógicamente, me recuerda y veo cierta similitud, porque creo que se ha establecido una especie de persecución condenatoria que no tiene nada que ver. Me parece cruel, ante la ausencia de una condena, ignorar el relato. Creo que esa es la parte que no ha acabado de asentarse en la sociedad debidamente en relación con los procesos judiciales".

Julián Contreras y Carmen Ordoñez, en una imagen de archivo. Gtres

Cuatro días después Julián Contreras continuó su relato desde el plató de Sábado Deluxe, donde habló con más detalles de sus vivencias al lado de su madre, quien si bien fue a la televisión a contar públicamente que había sido víctima de malos tratos, por aquellos años había un estereotipo para ser 'mujer maltratada' y la divina parece que no cumplía con esos requisitos.

Su hijo aseguró la noche de este sábado que él mismo fue testigo que aquel infierno. "Presencié una de las agresiones y ha sido uno de los mayores traumas de mi vida. Un juez dictaminó que mi madre no tenía perfil socioeconómico de mujer maltratada... Sigo buscando una respuesta, una razón lógica de por qué no se nos escuchó a mi madre y a mí, y me rompo la cabeza y pasa el tiempo y no lo entiendo", explicó. "Recuerdo el día en el que mi madre llegó y se sentó en el suelo, se apoyó en el respaldo y me dijo que me iba a contar una cosa. Me dijo que el juez le había dicho que a ella no la habían podido maltratar por ser ella. Tenía escrito en un papel que no respondía al perfil socioeconómico de una mujer maltratada", añadió.

Durante su relato, Julián Contreras también confesó que su madre "no tenía capacidad de reacción, era una mujer maltratada". Además, que las fotografías que se tomaron de Carmina cuando tenían la cara con moretones fue porque "aquel esperpento le golpeó con una plancha".

Ernesto Neyra y Carmina Ordóñez, en una imagen de archivo. Gtres

Apoyo a Rocío Carrasco

En su reciente contacto con este periódico, Julián Contreras rconoció que no había visto los primeros episodios emitidos en Telecinco, porque tiene otros métodos para conocer la historia. "Yo no lo he visto, porque no veo la televisión. Ningún canal. Tengo otra forma de enterarme de las cosas y prefiero, muchas de ellas, leerlas que verlas. Además, yo a Rocío la he tratado muchísimo y es una cosa que me duele. Son temas turbios y, por desgracia, quienes hemos estado cerca de situaciones así, pues no es lo más agradable que se pueda ver. Leyendo un poco lo que ha dicho, tampoco necesito en profundidad bucear en el testimonio. Pero soy consciente y sé por dónde va la situación", comentó.

El empresario, que conoce muy bien a Rocío, explció cuál es la imagen que tiene de la hija de 'La más grande'. "Su situación personal la he conocido con su relato. A mí me ha parecido una mujer maltratada siempre, pero maltratada por la vida, por la sociedad, por la prensa... Por todo. En equivalencia y en pequeñas dosis sé lo que es padecer ese escarnio y es absolutamente insoportable. Que nadie se piense que esto es mínimamente llevadero. Es una tortura que te afecta en todo. A nivel profesional, personal, afectivo... Puedo ponerme un poco en sus zapatos y es algo muy complejo de llevar", aseguró.

Contreras también añadió que entiende que Rocío "haya querido hablar ahora". En su opinión, "hay un momento en el que hablas por desesperación, por frustración, por ahogo. Te la juegas a una carta: saldrá bien o mal, pero lo voy a hacer porque no reconoces tu vida".

