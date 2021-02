Santi Burgoa se sincera por primera vez sobre cómo vivió el inicio de su relación con Alba Carrillo

"A ver, yo sabía que estabas como una cabra, como una moto escacharrada, un poquito loca. Pero te he ido conociendo y eres muy buena persona, entonces me llevé la sorpresa en ese sentido", han sido algunas de las declaraciones que ha asegurado, con sentido del humor, el periodista Santi Burgoa (37 años) durante su conversación desenfadada con Alba Carrillo (34) en un podcast de Stereo. Esta charla ha tenido lugar en la casa de la modelo, y la pareja se ha sincerado como nunca sobre su historia de amor. Se trata, pues, de las primeras palabras oficiales de Burgoa al respecto, pues desde que comenzaron su romance ha estado en silencio, con la discreción como máxima.

Lo cierto es que la intención de este podcast era debatir sobre La isla de las tentaciones, pero al final ambos se han decantado por abordar su relación amorosa. Con 'pullas' constantes y respondiendo a las preguntas que les hacían sus seguidores a través de notas de audio, ambos se han confesado. "A mí me encantaste, como dicen en La isla de las tentaciones, físicamente el primer día que te vi en la peluquería de Telecinco. Y luego empezamos a quedar y me sentí supercómoda desde el primer día contigo", ha comenzado Alba Carrillo.

Alba Carrillo y Santi Burgoa en montaje de JALEOS.

Su pareja le ha respondido: "A mí me enamoró el carácter de la rubia, ese carácter fuerte. Un montón de cosas, un equilibrio de todo". En este punto de la confesión, Alba ha asegurado que tuvo miedo de que Santi se dejara arrastrar "de los prejuicios que podía haber escuchado en la tele". Burgoa la ha tranquilizado: "Sabía que estabas como una cabra, como una moto escacharrada, un poquito loca. Pero te he ido conociendo y eres muy buena persona".

El periodista ha sostenido que le gusta de Alba su lado "divertido y alegre". Carrillo, además, ha expresado lo que sigue, puede que a modo de 'pulla' hacia algún ex: "Me gustan los hombres sensibles que no tienen miedo a mostrar si están tristes, porque a veces he tenido parejas o hombres amigos que les cuesta muchísimo transmitir sus sentimientos y es un horror porque al final les tienes que sacar todo con cucharadas".

La pareja ha hablado de las complicaciones que han vivido en su relación, en el comienzo de su amor, cuando Alba estaba en Gran Hermano. Así lo vivió Santi Burgoa: "Fueron un poco revolucionados porque entraste en un superformato, un montón de gente lo veía, tú también tuviste momentos superbuenos, superrevolucionarios y duros... entonces no fue difícil, pero tampoco fue fácil. Pero yo estoy tranquilo de momento".

Su historia de amor

Santi y Alba a la salida del hotel donde festejaron el cumpleaños del periodista. EL ESPAÑOL

La suya fue una relación que se fraguó en los pasillos de Telecinco; ella como colaboradora de Ya es mediodía; él, como copresentador en Cuatro a día junto a Carme Chaparro (47). Se vieron, compartieron plató, intercambiaron pareceres y gustos, y hasta ahora. Su relación ha estado marcada todo este tiempo por la discreción y hace unos días la pareja, que el próximo mes de septiembre alcanzará su segundo aniversario, celebró por todo lo alto, con una velada romántica, el 37 cumpleaños de él, como pudo conocer JALEOS en exclusiva.

Ya el pasado lunes, al filo de las doce de la noche, Alba Carrillo interrumpía su colaboración en el programa La isla de las tentaciones para felicitar a su pareja sentimental. Ligeramente ruborizada, aseguró: "Felicidades a Santi, que es su cumple, que te quiero". Acto seguido, y jugando con la intriga, dejó caer que Burgoa ya es "talludito" para casarse. Sin saber si habrá, o no, boda en el horizonte, lo que no desveló la exmodelo fueron los planes de celebración de ese cumpleaños.

Alba Carrillo en dos momentos tras su velada romántica con Santi. EL ESPAÑOL

No obstante, este periódico obtuvo todos los datos y las imágenes. Ambos festejaron ese día tan especial en un hotel de cinco estrellas y con spa para dos. Al terminar su colaboración en el espacio de Sonsoles Ónega (43), Santi recogió Alba en las puertas de la cadena en Fuencarral. La pareja ponía rumbo al exclusivo hotel URSO, ubicado en pleno corazón de Madrid. Ambos se dieron a una noche de lujo. La pareja ocupó una habitación Doble Deluxe y desembolsó 300 euros que cuesta la noche, con desayuno completo incluido.

Perteneciente al grupo Marugal, y reformado íntegramente entre 2011 y 2013, este hotel está construido sobre una superficie de 8500 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. A buen seguro que Alba y Santi disfrutaron del exclusivo restaurante y de la joya del establecimiento: un spa con hamam (sauna tradicional) y wellnesscon gimnasio. Discretos como siempre, ambos abandonaban el hotel por el parking, momento en el que eran fotografiados.

[Más información: Alba Carrillo y Santi Burgoa, escapada romántica por el cumpleaños de él: su noche en un hotel de lujo]