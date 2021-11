Fonsi Nieto y Marta Castro bautizan a su hijo, Hugo: así ha sido su íntima ceremonia

Esta misma semana, la propia Marta Castro (37 años), esposa de Fonsi Nieto (42), confirmaba a EL ESPAÑOL que este sábado, 20 de noviembre, tendría lugar uno de los días más especiales del año para su familia. Y así ha sido. Su hijo, Hugo, que acaba de cumplir su primer año de edad, ha recibido el sacramento del bautismo.

Los padres del pequeño se han mostrado felices por el gran día de su primer hijo en común -el segundo para el expiloto, pues experimentó la paternidad años antes, cuando llegó al mundo Lucas (10), su primogénito, fruto de la relación que mantuvo con Alba Carrillo (35).

Fonsi y Marta han celebrado una ceremonia muy íntima, tal y como ella adelantó a este periódico hace unos días: "Va a ser familia materna y paterna solamente. Seguimos con Covid, hay un repunte y no queremos hacer nada grande. Nuestras familias más cercanas y ya", declaraba.

Marta Castro, vestida con un traje blanco en el bautizo de su pequeño Hugo. RRSS

Del mismo modo, Castro confirmaba a este medio la presencia del hermano mayor de su hijo: "Por supuesto, son hermanos", sentenciaba. Y es que tal y como deslizó, su relación con Alba Carrillo es muy cordial y no existen problemas de ningún tipo entre ellas: "La relación con Alba está estupenda. Al final somos familia. Es la ex de Fonsi, la madre del hermano de Hugo y tenemos una relación cordial. No es una relación de amistad como la que tengo con mis amigas, pero hablamos".

Marta confiesa que Lucas no podía faltar en la especial cita porque es el compañero de juegos perfecto de su pequeño Hugo: "No te puedes imaginar. Cuando Hugo ve a su hermano... No le pasa con otros niños, solo con Lucas y mi sobrino. No sé si es porque sabe que tienen ese nexo, pero le cambia la cara y es una alegría. Lucas es su hermano mayor, se llevan 9 años, y para él es como un juguete, le tiene encantando".

La esposa de Fonsi ha sido la que ha mostrado en sus redes sociales unas imágenes del gran día y ha desvelado cómo iban vestidos los tres para esta cita eclesiástica. Además, ha mostrado una fotografía en la que se la puede ver de la mano con el protagonista de la jornda junto al mensaje: "Bautizo de mi chiquitito".

Fonsi Nieto y Marta Castro con su hijo, Hugo, tras el bautismo. RRSS

Para la ocasión, Marta Castro ha escogido un traje de pantalón y chaqueta de lo más elegante en color blanco firmado por Inés Martín Alcalde al que le ha querido dar un toque aún más sofisticado con unas sandalias de tacón en color azul eléctrico diseñadas por Fígara. Fonsi, por su parte, ha elegido un estilismo compuesto por una americana gris marengo, pantalones chinos y camisa blanca.

Con esta ceremonia tan íntima, el matrimonio y su familia ha comenzado el fin de semana con una gran alegría y reunidos para festejar su unión. Tal y como reveló Marta a este diario, la celebración religiosa ha tenido lugar en un templo muy cercano a su casa y después se han desplazado a un restaurante para poner la guinda a su importante cita familiar.

