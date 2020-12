Fonsi Nieto y Marta Castro hablan, por primera vez, de su hijo Hugo

Fonsi Nieto (41 años) ha vivido un 2020 contradictorio en cuanto a sentimientos se refiere. Y es que, en tan sólo unos días, el piloto perdió a su abuela y a su padre, a los que estaba muy unidos. Un golpe durísimo para el madrileño, que sin embargo ha terminado el año de la mejor manera posible, con el nacimiento de su hijo Hugo el pasado 29 de octubre.

Fonsi y su mujer, Marta Castro (35), que llevan casi dos meses volcados completamente en su pequeño, han reaparecido apoyando a su amigo Emiliano Suárez (44) en la exposición que se ha inaugurado en su galería y, emocionados, han hablado por primera vez de Hugo.

En estos momentos tan delicados, como estáis.

Bien, todo bien, la verdad es que deseando que se acabe este año. Ha sido un año complicado, sabéis que perdí a mi padre y a mi abuela, pero nos ha llegado otra alegría, súper contentos.

La mayoría de las familias que han sufrido mucho la llegada de los peques son una alegría al hogar.

La verdad es que este año serán unas navidades diferentes. No está su padre y su abuela, el 24 siempre lo pasábamos con ellos, pero está Hugo que seguro que va a hacer que se nos pase eso.

Deseo para el 2021.

Que volvamos a estar como antes. Estamos en un momento complicado, pero hay que mirar hacia adelante, no queda otra. Toda la vida que me he dedicado a las carreras he aprendido desde pequeñito que cuando te pasa algo malo hay que levantarse con más fuerza. Intento aplicarlo.

La pareja está muy feliz desde la llegada de Hugo. Gtres

Como os está afectando todo esto.

Yo con la música imagínate, cero. La música está ahora mismo a cero, es un momento con pocas ayudas encima, con el mundo de las motos igual. Yo me dedico a la afluencia de público, en las motos por lo menos he tenido suerte que hemos podido hacer el campeonato prácticamente entero. Con eso sí que tengo que dar las gracias.

Hablabas del tema musical, se ha hablado mucho de las fiestas ilegales que también afectan al ocio nocturno.

Yo no soy quién para opinar, pero sí que es verdad que personas inconscientes ha habido en todos los lados, no solo en este sector lo que pasa es que con esto que estamos pasando quizás se vea más. Cafres y gente sin cabeza los hay por todos lados por lo tanto no creo que sea un problema del ocio nocturno ni de los restaurantes. Hay mucha gente que está haciendo muy bien las cosas y lo está pasando fatal y por cuatro desgraciados por decirlo de una forma, pagan el pato todos los demás.

Marta qué tal, te vemos recuperadÍsima.

La verdad es que he tenido un embarazo muy bueno y un posparto genial. La verdad es que tengo mucha ayuda.

Él es un padrazo y tú eres mamá primeriza.

El primer baño se lo dio él porque yo no me atrevía, le veía súper chiquitín, se levanta por la noche a dar biberones, estoy encantada.

Te animas pronto con otro.

No, no. Vamos a acabar este año.

Fonsi Nieto, Alba Carrillo y el hijo de ambos en una imagen de Instagram

¿Cómo se porta?

Después de este año tan feo ha sido la alegría del año, lo cogemos todos con un cariño inmenso y estamos toda la familia, las dos abuelas y mi madre que ha perdido a su marido, esto ha sido un regalo, les ha dado la vida.

El hermanito qué dice, que se le cae la baba.

Imagínate. Estamos toda la familia.

Tu relación con Alba bien.

Sí, ahora sí, gracias a Dios sí, siempre la ha habido, pero son circunstancias. El cariño siempre ha estado ahí por lo tanto las personas que son un poco sensatas al final te das cuenta que solo hay una cosa importante que es por la que hay que luchar.

[Más información: Fonsi Nieto y Marta Castro, padres de su primer hijo en común]